人物特寫》罷韓四君子 小蝦米扳倒大市長

罷韓成功通過門檻，「罷韓四君子」Wecare高雄發起人尹立（左起）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、罷韓提案領銜人陳冠榮、公民割草行動發言人李佾潔昨晚感謝大家共同努力。（記者張忠義攝）

2020-06-07 05:30:00

記者葛祐豪、王榮祥／特稿

罷韓跨越門檻，四君子打了光榮一役。四人背景各有不同，卻能在台灣第一次直轄市長罷免運動中，統整步調並發揮創意，以小蝦米之姿，力抗韓流，扳倒擁有高雄市府行政資源的韓國瑜。

「罷韓四君子」包括罷韓提案領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李佾潔、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，年齡從廿幾歲的年輕人到四十幾歲的中年大叔。

請繼續往下閱讀...

公民割草行動前身為「韓國瑜市長罷免連線」臉書社團，去年三月下旬成立，堪稱第一個主張罷韓團體，後改名「公民割草行動」，其口號「草包不住火，割草靠你我」，會員很快累積到廿萬人，由南漂的婦產科醫師李佾潔擔任發言人。

去年六月，「公民割草行動」展開罷韓連署，缺乏奧援與經費下，進度緩慢。不久「Wecare高雄」發起人、前高市文化局長、樹德科大助理教授尹立加入，曾在公部門歷練的他，年紀最長，成為罷韓行動的最大推手。

Wecare高雄是由尹立及部分藝文界人士發起的民間組織，在二○一八年高雄市長選舉期間成軍，在韓國瑜落跑選總統後，轉而結合其他團體推動罷韓。

廿九歲的張博洋，則是四君子中最年輕者，代表台灣基進投入罷韓行列，靠著流利口才，吸引更多年輕族群堅定罷韓。

台灣基進是少數以高雄為總部的政黨，黨員與支持者以廿到四十歲的年輕人、中生代居多，被形容是台灣天然獨代表，年輕有活力、台語好、強力反中，是基進給外界印象。

曾任高雄氣爆自救會會長的陳冠榮醫師，去年參加高雄氣爆五週年紀念晚會，隔日辭去會長職務，投入罷韓，被推舉為罷韓法定領銜人。

今年一月底，罷韓團體成立「光復高雄」總部，展開二階連署，一個月就完成超過五十萬份連署書。尹立表示，三個罷韓團體的組成、功能都不同，得有人從中協調，陳冠榮就是負責溝通，讓大家朝共同目標邁進。

四君子經常與志工腦力激盪，民眾也提供創意點子，例如針對韓市府火速拆除罷韓看板，立刻以投影方式秀出「拆不掉」的罷韓廣告、高壓水槍在人行道噴洗出「666投票罷」字樣等，都讓人見識到罷韓團體的創意，成功炒熱氣氛，催出年輕選票。

罷韓四君子他們憑藉著熱情，分進合擊，阻擋韓流，創下台灣地方自治史新紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法