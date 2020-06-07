罷韓成功 四君子：大家攜手修補被撕裂的高雄

高雄市長罷免案昨天通過，是台灣首次直轄市長被民眾罷免，當罷韓跨越門檻時，光復高雄總部現場民眾情緒沸騰，頻喊「我高雄、我驕傲」。（記者張忠義攝）

2020-06-07 05:30:00

〔記者許麗娟、葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕罷韓成功通過門檻，並拿下高達九十三萬多票，「罷韓四君子」昨在罷韓總部現場向民眾鞠躬，感謝高雄人一起完成光榮的民主印記，也希望大家攜手擁抱不同意見的人，一起修補過去被撕裂的高雄。

「張開雙臂 擁抱不同意見的人」

罷韓活動領銜人陳冠榮表示，二○一八年以來，高雄經歷世代分裂、破壞，造成這些事的人，拍拍屁股一走了之，但高雄人要一起彌補、修補這些裂縫，所有不同立場的人都一樣愛高雄，大家應該張開雙手擁抱他們，勝利後，所有人應一起坐下、面對和討論關於高雄的債務、公共建設、交通等問題。

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尹立表示，感謝高雄人陪伴，共同創造高雄光榮的城市印記，「我們高雄人在六月六日這一天，共同寫下歷史」。希望台灣民主更深化，如果政治人物背叛人民，人民就能收回權力，不要再一次被政治詐騙。

「高雄人對中國共產黨、習近平說NO」

公民割草行動發言人李佾潔指出，「新生命已經到來，高雄人請為自己鼓掌」，對立、仇視、謊言要終結了，高雄人應牽起身邊的人往前走，實踐人民的權利是通往真正自由的道路。

台灣基進新聞部副主任張博洋說，二○一八年出現了與中國共產黨有關聯的人，帶著這樣的聲勢席捲高雄，甚至差點選上總統，這次擊敗親中市長，這不只是高雄人民對政治人物表達心聲，也是高雄人對中國共產黨、習近平說NO，高雄人曾經做出錯誤的選擇，但權力是人民賦予的，同樣可以把它收回來。

至於投票結果同意票有九十三萬多票，是否超乎預期？他們強調，這是「多數高雄人認同韓市長不適合擔任我們的市長」。

罷韓跨越門檻，「罷韓四君子」公民割草行動發言人李佾潔（左起）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、罷韓提案領銜人陳冠榮與Wecare高雄發起人尹立感謝大家共同努力。（記者張忠義攝）

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