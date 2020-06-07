江啟臣：譴責執政黨操縱罷免

國民黨主席江啟臣率黨務主管對罷韓案發表看法。（記者黃佳琳攝）

2020-06-07 05:30:00

〔記者黃佳琳、方志賢、施曉光／綜合報導〕罷韓案通過後，國民黨主席江啟臣昨晚率黨務主管和立委蔣萬安等人，在國民黨高雄市黨部發表談話。江啟臣表達尊重罷免案的結果，但譴責民進黨用行政力量操縱罷免案，認為此做法對台灣民主制度的發展、朝野共同合作的可能，都有深遠且負面的影響。

江啟臣說，對於高雄市民，不但有滿心的感謝，也有許多歉疚，感謝高雄市民在一年多前，願意給國民黨機會。歉疚的是，國民黨沒有好好回應高雄鄉親的期待，讓高雄市民收回了對於國民黨的期許。

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江啟臣認為，面對高雄市民的質疑與挑戰，未來要繼續努力，回應高雄人民的期待與要求；但執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，對此要表達譴責與失望。這對台灣民主制度的發展，朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。

青年部警告︰罷韓是「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」

不過，國民黨青年部主任蕭敬嚴昨在臉書表示，罷免同意票超過當年韓國瑜當選市長得票數，「不能再拿二十五％的低門檻來質疑罷韓正當性了」，並指這次的罷韓是「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票。

他並提出警告，國民黨的止血，在短時間內還看不到盡頭，但從今年一月十一日以來，在黨內不少人的努力下，已經慢慢有起色的感覺，不希望因為罷韓通過，就前功盡棄，「倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至二○二四總統選舉，只能說，真的是不知道怎麼輸的。」

蕭敬嚴指出，去年國民黨爭權奪利的亂象，加上外部中國大陸、反送中等因素，讓「教訓民進黨」的氛圍，已經完全轉變成「給國民黨重擊」，因此罷韓投票就變成了「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票。

黨中央「不建議」韓營提訴訟

至於外界認為韓國瑜可以透過提起罷免投票無效之訴，阻撓高雄市長補選，國民黨中央昨天表態「不建議」韓陣營訴訟，認為應該正面迎戰市長補選一役，韓陣營方面回應，會配合黨中央想法。

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