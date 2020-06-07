（台中）罷韓通過六都墊底走了 綠營︰盧秀燕要小心

韓國瑜（中）競選總統時到台中市造勢，盧秀燕（右）站台相挺。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2020-06-07 05:30:00

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜罷免案昨天通過，對施政滿意度常與韓國瑜一起敬陪末座的盧秀燕，綠營提醒她「六都墊底的走了，盧秀燕要小心了」！「再不加把勁，政權岌岌可危！」藍營則認為盧政績不錯，只是團隊沒宣傳，市民才會無感；學者則建議，盧不要只想做表面，期待她能扮黑臉，根治台中的犯罪與交通問題。

藍營︰政績不錯只是沒宣傳

許多學者分析，韓國瑜被罷免主因，是提出挖石油等畫大餅政見，卻沒有兌現能力，靠著「市長換人，空氣換新」當選的盧秀燕，一年多前市長選舉時，多次與韓國瑜站台互拉聲勢，與新北市長侯友宜合稱「禿子、燕子、漢子」，總統大選時，盧與韓更數度「合體造勢」，還喊出「總統換人，空氣換新」口號，這次罷韓通過，台中市議會民進黨團總召陳世凱說，真的讓人為盧市長和台中市捏把冷汗。

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他分析說，罷韓成功，證明台灣已進入民意快速審視時代，不等政治人物任期結束，就更嚴格審視執政能力，現在少了韓墊底，盧的成績恐怕真的要敬陪末座，希望台中市和盧市長不要發生同樣的慘劇。

綠議員︰盧成績恐敬陪末座

民進黨中市黨部主委李天生則說，罷韓成功，是否會對台中市產生罷燕效應，他認為兩市客觀條件雖不一樣，但民進黨樂見其成。

上述說法，國民黨團書記長陳政顯不以為然，他認為盧秀燕政績不錯，巨蛋、綠美圖、大智路打通案都已動工，他也為韓國瑜叫屈「沒做那麼差」，他認為盧秀燕施政問題，是「還沒抓到與市民切身相關的建設」，應多從日常生活改善，讓人民更有感，路平、燈亮、水溝通仍不可少。

學者︰沒做錯事但沒有亮點

東大政治系副教授邱師儀也認為盧秀燕施政沒做錯事，但是「沒有亮點」！盧秀燕應擺脫「老式政治人物包袱」，翻轉中市的刻板印象，「讓台中市更文明」，要打擊犯罪集團、改善交通違規、違停等問題。

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