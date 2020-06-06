為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高雄人重返美麗島 吶喊「非韓不投」

罷韓最後一哩路反恐大遊行，昨晚從美麗島站出發，熱情民眾揮舞罷韓黃絲帶，吶喊「六月六日，非韓不投」。（記者王榮祥攝）

罷韓最後一哩路反恐大遊行，昨晚從美麗島站出發，熱情民眾揮舞罷韓黃絲帶，吶喊「六月六日，非韓不投」。（記者王榮祥攝）

2020-06-06 05:30:00

罷韓最終場 數萬民眾走上街頭

〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕重返美麗島、反恐大遊行。罷韓最後一哩路最終場昨晚上陣，數萬民眾走上街頭，「六月六日，出來投票」吶喊聲頻頻撼動港都夜空。罷韓領銜人陳冠榮表示，今天高雄會贏、台灣會贏。

罷韓團體規劃最後一哩路遊行，昨晚帶領民眾從高雄民主聖地美麗島出發，一路遊行到愛河畔。

揮舞罷韓黃絲帶 人龍綿延

民眾熱情爆表，有全家大小都到場、有的帶寵物上街，還有不少年輕人從高鐵下車後直達美麗島，共同點是每人手上或頭上都綁著民主黃絲帶，跟著隊伍不斷吶喊六月六日出來投票、堅定罷韓非韓不投，罷韓聲勢響徹夜空。

陳冠榮指出，終於走到這一天，高雄人跨過重重阻礙，韓國瑜機關算盡、奧步出盡，終究不敵高雄人，他深信高雄會贏、台灣會贏、我們會贏、高雄人一起贏。

Wecare高雄發起人尹立說，遊行從美麗島出發，一路遊行到韓國瑜市長就職典禮位置，這段路程是提醒韓市長，你的權力來自人民，人民才是真正主人，罷免也是人民權利，人民有權利把你的權位收回，他呼籲所有高雄人，明天提早去投票，一起寫歷史。

公民割草發言人李醫師強調，三百四十天前罷免運動開始，三百四十天後來到美麗島站，這邊是台灣民主開端，也是罷免成功終點，即將是高雄、台灣新民主的開始。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，罷免團體與高雄民代走遍每一片被韓國瑜忽略的土地，看過許多被韓國瑜欺負的高雄市民，這些市民在今晚凝聚成罷免力量，大家站在一起，從高雄民主開端走向終點，高雄人加油，一定會戰勝韓國瑜。

遊行至終點時，「罷韓四君子」拿出事先準備的大印信，將印信丟下舞台、象徵請韓國瑜把市長印信還給人民，隨後向所有志工，以及參與的立委、議員鞠躬致謝。

罷韓最後一哩路反恐大遊行，昨晚從美麗島站出發，熱情民眾揮舞罷韓黃絲帶，吶喊「六月六日，非韓不投」。（記者李惠洲攝）

罷韓最後一哩路反恐大遊行，昨晚從美麗島站出發，熱情民眾揮舞罷韓黃絲帶，吶喊「六月六日，非韓不投」。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-05 12:20

接見英國在台辦事處代表 總統：台英共同努力挺香港

2020-06-05 12:23

罷免投票前夕韓國瑜笑開懷 鄭照新：每一天都要對得起市民 影片

2020-06-05 12:31

罷韓倒數時刻 綠委催票盼提高投票率

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播