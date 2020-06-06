高雄人重返美麗島 吶喊「非韓不投」

罷韓最後一哩路反恐大遊行，昨晚從美麗島站出發，熱情民眾揮舞罷韓黃絲帶，吶喊「六月六日，非韓不投」。（記者王榮祥攝）

2020-06-06 05:30:00

罷韓最終場 數萬民眾走上街頭

〔記者許麗娟、王榮祥／高雄報導〕重返美麗島、反恐大遊行。罷韓最後一哩路最終場昨晚上陣，數萬民眾走上街頭，「六月六日，出來投票」吶喊聲頻頻撼動港都夜空。罷韓領銜人陳冠榮表示，今天高雄會贏、台灣會贏。

罷韓團體規劃最後一哩路遊行，昨晚帶領民眾從高雄民主聖地美麗島出發，一路遊行到愛河畔。

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揮舞罷韓黃絲帶 人龍綿延

民眾熱情爆表，有全家大小都到場、有的帶寵物上街，還有不少年輕人從高鐵下車後直達美麗島，共同點是每人手上或頭上都綁著民主黃絲帶，跟著隊伍不斷吶喊六月六日出來投票、堅定罷韓非韓不投，罷韓聲勢響徹夜空。

陳冠榮指出，終於走到這一天，高雄人跨過重重阻礙，韓國瑜機關算盡、奧步出盡，終究不敵高雄人，他深信高雄會贏、台灣會贏、我們會贏、高雄人一起贏。

Wecare高雄發起人尹立說，遊行從美麗島出發，一路遊行到韓國瑜市長就職典禮位置，這段路程是提醒韓市長，你的權力來自人民，人民才是真正主人，罷免也是人民權利，人民有權利把你的權位收回，他呼籲所有高雄人，明天提早去投票，一起寫歷史。

公民割草發言人李醫師強調，三百四十天前罷免運動開始，三百四十天後來到美麗島站，這邊是台灣民主開端，也是罷免成功終點，即將是高雄、台灣新民主的開始。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，罷免團體與高雄民代走遍每一片被韓國瑜忽略的土地，看過許多被韓國瑜欺負的高雄市民，這些市民在今晚凝聚成罷免力量，大家站在一起，從高雄民主開端走向終點，高雄人加油，一定會戰勝韓國瑜。

遊行至終點時，「罷韓四君子」拿出事先準備的大印信，將印信丟下舞台、象徵請韓國瑜把市長印信還給人民，隨後向所有志工，以及參與的立委、議員鞠躬致謝。

罷韓最後一哩路反恐大遊行，昨晚從美麗島站出發，熱情民眾揮舞罷韓黃絲帶，吶喊「六月六日，非韓不投」。（記者李惠洲攝）

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