台辦反動員 籲台人勿赴上海搭華航

海基會計畫以華航的上海指定航班，接返仍滯留中國湖北的國人，不過，中國湖北台辦堅持要求以「武漢包機」模式。圖為本月十一日載運武漢台人的華航包機飛抵桃園機場。（資料照）

2020-03-28 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會計畫以華航的上海指定航班，接返仍滯留中國湖北的國人，不過，中國湖北台辦堅持要求以「武漢包機」模式。據了解，台辦系統昨在滯留台人的群組「反動員」，呼籲台人不要搭華航指定航班，並稱湖北到上海交通路途遙遠，「有包機就不用跑這麼遠」，藉此影響人心。

近六百人報名 海基會：讓大家都能回家

海基會前天宣布華航指定班機，陸委會並稱指定航班未涉兩岸協商，中國湖北省台辦當晚表示不滿。湖北省台辦稱，滯留台胞希望可就近從武漢飛回台灣，若兩岸共同執飛各兩班，本週內就可將申請搭乘的八百多名台胞運送返鄉，此想法已正式向台灣提出。

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中國官媒「新華社」昨晚更報導說，湖北省台辦負責人說，廿七日中午得知台灣方面拒絕了方便滯留湖北台胞返鄉的運送方案，滯留湖北台胞對此深感失望，對台灣當局強烈不滿。

陸委會昨對此表示，目前武漢尚未完全解封，滯留武漢民眾無法離城至上海搭機，政府會在前兩次執行經驗與基礎上，持續與陸方溝通協調，俟商定後儘速安排返台。

據了解，華航指定航班可搭乘二二○名乘客，前天開放報名後，兩架次四四○個名額三個多小時內即額滿，一整天有近六百人報名，海基會將依照「登記的先後順序」安排搭機，也會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調，「讓大家都能回家」。

不過，台辦系統昨在滯留台人群組，要求他們不要搭華航指定航班，耐心等待包機協商的結果。有人也在群組呼應，台辦不贊成大家搭乘華航上海班機，要大家留在原地等待，這些言論恐已發酵。

知情人士指出，台辦可能在「健康碼」上刁難，或在辦理證件通關時阻撓，屆時台人是否進得去上海也是未知，甚至原本熱心協助台人解決到上海交通接駁問題的多個台商協會，難保不會因此喊停。

他分析，中方仍想主導包機，企圖讓華航航班的搭乘率「很難看」，讓台灣難堪。雖然當地台辦想把台人送回家，但北京的國台辦卻有不同指令，他們只能照辦。

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新華社#陸委會#海基會

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