為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「戰備月」演練亮相 F-16V首掛AIM-9X飛彈與神射手莢艙

F-16V右翼尖掛載新型AIM-9X型響尾蛇飛彈、右進氣口側邊則掛載神射手莢艙，首度參與「戰備月」實兵演練。（記者游太郎攝）

F-16V右翼尖掛載新型AIM-9X型響尾蛇飛彈、右進氣口側邊則掛載神射手莢艙，首度參與「戰備月」實兵演練。（記者游太郎攝）

2020-03-27 05:30:00

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍昨天出動四架甫完成換裝訓練的F-16V戰機，掛載最新型的AIM-9X響尾蛇飛彈，搭配AN/AAQ-14「神射手」標定莢艙，與「假想敵」花蓮基地中隊進行戰術對抗及對地攻擊演練。這是AIM-9X首度參與演習及實兵演練，成效備受國防部關注。

F-16V甫完成性能提升，我國向美國採購的新型AIM-9X空對空飛彈也亮相，昨天上午在有「小漢光」之稱的「戰備月」實兵操演中，首度參與實兵戰術操演，並與空軍第五聯隊的假想敵中隊F-16（尚未完成F-16V型性能提升）機群進行戰術對抗演練。

AIM-9X是空軍升級F-16V後，由美國同步出售的新式短程空對空飛彈，搭配JHMCS頭盔，就可以做到離軸打擊，換句話說，就是具有「看到哪、打到哪」的功能，號稱史上最強的短程空對空飛彈，不僅可以攻擊前方敵機，也可以鎖定上方、下方，甚至可以一八○度回頭攻擊後方敵機，大幅提升F-16V在空防上的嚇阻力。

昨天同步掛載的AN/AAQ-14「神射手」標定莢艙，有一具紅外線及雷射測距標定器，飛行員透過抬頭顯示器，可清楚看見目標及執行搜索、標定及投彈效果評估等任務，除了可導引「小牛飛彈」外，也可搭配各類雷射導引炸彈，針對敵軍登陸船艦、陣地等，進行外科手術式精準攻擊，戰場殺傷力驚人，空軍並已加購功能更先進的AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙，進一步提升對特定目標的攻擊能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-07-01 06:50

捷克議長堅持訪台 學者：捷克政治氛圍近期出現轉變

2020-07-01 07:00

才閃婚大22歲學者...美女議員被爆惡整前男友 廖郁賢反擊

2020-07-01 07:38

台灣外交重大突破！ 索馬利蘭傳將派代表駐台

2020-07-01 08:26

歐盟今起重開邊境不含台灣 外交部：不因對方盼互惠改變解封步驟

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播