陳建仁：世衛改造 盼從秘書長開始

公共衛生專家出身的副總統陳建仁昨接受本報專訪時說，未來世衛改造，「期盼從秘書長開始」，所有成員選用全世界最好的專家。（記者塗建榮攝）

2020-03-27 05:30:00

世衛值得珍惜、維護 所有成員應以專業為導向

〔記者黃以敬、林惠琴、簡惠茹、蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎全球肆虐，外界將矛頭指向世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞，網路有人發起連署要求下台。公共衛生專家出身的副總統陳建仁昨接受本報專訪時說，未來世衛改造，「期盼從秘書長開始」，所有成員選用全球最好的專家，事在人為，希望未來選擇這些好的主管、人員的時候，各國以專業做為導向。

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陳建仁曾公開批評譚德塞成事不足、敗事有餘，他受訪時雖未直接答覆譚德塞應否下台，但盼望世衛改造。

二戰後成立 台灣是重要推手

對於ＷＨＯ的表現，陳建仁表示，他要先幫世衛講講話，世衛是我們在二次大戰後積極努力，在聯合國體系下成立的組織，當年大力推動的就是日本、台灣與美國，我們還在聯合國及退出時，世衛對台灣很有幫助，所以，世衛是值得珍惜、維護，讓其做得更好的組織。

「世衛為何以前做得很好，現在卻有點荒腔走板」，陳建仁說，在傳染病防治上，世衛在ＳＡＲＳ時是劍及履及、快速反應，但這次一直步調都很慢，但傳染病防治不能慢，病例指數會增加，他盼世衛組織再造，再造的核心，就在於專業導向。

陳建仁強調，以政治導向做事，不會做得好，因為疾病從來不尊重國界、不尊重政黨、也不尊重政治操作，這時候專業就很重要，當「專業能充分發揮時，世衛就是好的組織」。

陳建仁還說，未來世衛改造，「期盼從秘書長開始」，所有成員選用全世界最好的專家，不管傳染病、非傳染病、婦幼衛生、疫苗發展、醫療體系或環境健康都按照專業來，他太多朋友在世衛做事，他們很敬業，做得相當好，事在人為，希望未來選擇主管、人員的時候，各國能以專業做為導向。

政治超越專業 譚德塞須檢討

談到譚德塞，他說，這個秘書長有很多要檢討的地方，特別是一月三十日才宣布這是「國際公共衛生緊急事件（ＰＨＥＩＣ）」。先前武漢都封城了，還說不叫ＰＨＥＩＣ，武漢一天有四十一條航線可以到四十七個國家，又是人口重鎮，當然散出去的可能性就很大。

陳建仁說，等到譚德塞發布，又說這不是針對做得很好的中國，而是資源比較差的國家，也請大家不要有旅遊警示，不要限制國際交通，「已經一月三十日了耶！」還在講不要有旅遊警示，裡面很多是政治超越專業，這是讓他覺得很哀傷的事，這個秘書長在其他領域如何帶領世衛，他一點印象都沒有，也看不到，跟其他秘書長不一樣。

陳建仁說，世衛如果在五月要開大會，應該平心靜氣好好檢討哪些事項應該改進。

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