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首頁　>　政治

疫情假訊息亂竄 已查辦310件

疑似中國網軍散布不實疫情訊息（刑事局提供）

疑似中國網軍散布不實疫情訊息（刑事局提供）

2020-03-25 05:30:00

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署統計散布武漢肺炎的假訊息案件，至昨日為止，刑事局及各警察機關據報偵辦共三一○件，其中移送一五六件、二一○人，而有七十二件疑似為中國網軍發布，以「偽造、竄改假公文」、「死亡數百人」等異常假訊息，形塑國內疫情失控，企圖影響政府防疫作為，造成民眾恐慌。

72件疑中國網軍

警政署分析，這類訊息的IP位址都在日本、美國等境外，採「翻牆」跳板方式，特性包括使用簡體字、語法疑似中國用語（例如社區稱為小區、警察稱為保安、公車稱為公交等），或是內容與現實狀況明顯不相符（例如稱某地區死亡數百人、數百屍體拖去火化等），甚至輔以電影、網路等截圖，意圖引起民眾恐慌。

近日，刑事局第三大隊接獲檢舉，有臉書帳號持續散布假訊息，包括「救救我們吧！屏東現在根本就是人間煉獄！總統說國軍生化兵已經在作戰了，今天上午○○國小的校長已經確診了，新聞發布會就根本不說！」

警方經查，該帳號之前就有多起散布假訊息，IP以境外為跳板，活動區域於中國、香港，內容從過去簡體字也逐漸進化變成繁體字，不排除為中國網軍所散布。

此外，一名高雄市蕭姓遊覽車司機，在某LINE群組內散布「ＸＸ國小，兩位家長自德國返台，目前發燒中，居家隔離」的不實訊息，警方通知他到案後，蕭男表達是聽到車上乘客言論，基於善意才PO文提醒友人。

另台南市蘇姓男子同樣聽到周圍友人訊息後，在某LINE群組留言表示「經查證武漢肺炎第四十七號確診病例，…回台後上班又至相關公司洽公」等語，善意提醒親友注意，部分內容經中央流行疫情指揮中心認定不實，訊後兩人皆依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送檢方偵辦。

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