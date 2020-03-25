疫情燒不停 WHA恐改虛擬大會

武漢肺炎肆虐全球，五月世衛大會可能改成虛擬會議或取消，WHO主動邀請我方出席的可能性也「微乎其微」。圖為世衛大會開會資料照。

2020-03-25 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，影響諸多國際會議。對於五月世衛大會（ＷＨＡ）是否也會相應取消？外交部昨表示，世衛（ＷＨＯ）秘書處尚未做出決定，但舉辦實體會議可能性逐漸降低，虛擬會議、延期至秋天或取消都是可能選項，不過ＷＨＯ主動邀請我方出席的可能性仍「微乎其微」。

我受邀出席可能性「微乎其微」

第七十三屆ＷＨＡ原訂五月十七日至廿一日在日內瓦舉行。外交部國組司司長陳龍錦昨說明，關於ＷＨＡ是否仍如期舉行一事，目前ＷＨＯ秘書處仍然在廣泛徵詢意見當中，尚未做出決定。一般而言，ＷＨＯ會在大會六十天前、亦即約三月中旬寄發邀請函給各會員國，但今年到目前為止，邀請函都還沒寄出。

請繼續往下閱讀...

陳龍錦透露，據了解，因疫情影響，如期在日內瓦舉行實體會議的可能性逐漸降低，虛擬會議是非常可能的替代方案；至於維持在五月舉辦或是延期到秋天都有可能，取消也是可能性之一，外交部會持續注意密切發展並妥善因應。

陳龍錦坦言，ＷＨＯ主動邀請我方出席大會的可能性「微乎其微」，將持續請友邦和理念相近國家做幕後洽助工作，希望ＷＨＯ、特別是秘書長方面，能夠邀請台灣參與。

受疫情影響取消或延期之國際會議另包括「亞非農村發展組織」（AARDO）執委會、「網際網路名稱與號碼指配機構」（ICANN）會議等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法