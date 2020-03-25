防疫團隊》承上啟下 陳其邁扮關鍵角色

政院與指揮中心對口， 陳其邁扮關鍵角色。（資料照）

2020-03-25 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情急遽升溫，據悉，為防堵境外返國確診個案，導致國內出現全境擴散的社區傳播，行政院副院長陳其邁近期已邀相關部會開會，研議各種因應對策及作為；對於疫苗的研發、快篩試劑量產等，也在檯面下積極著手進行。

知情人士說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在第一線作戰，具醫學背景的陳其邁受行政院長蘇貞昌指示，擔任政院與指揮中心對口，在防疫團隊擔任「承上啟下」關鍵角色，主導及協調各部會在第一時間因應及配合指揮中心防疫。

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包含備受以色列總理納坦雅胡稱讚的「電子圍籬智慧監控系統」、國內口罩禁止出口、中國武漢第二批包機回台、入境管制措施等決策，陳其邁皆召集相關部會官員開會，先解決執行障礙及研議因應之道，以利指揮中心後續決策。

知情人士指出，跨部會會議是由陳其邁召集主持，例如中國人入境「邊境管制」需找陸委會一同開會；對歐美提升旅遊警示，須有外交部配合；入境查驗涉及移民署業務；以政院層級邀各部會會商，讓決策更能推動落實。

據了解，蘇揆一月廿四日除夕宣布禁止口罩出口，在前一天的小年夜，陳其邁就緊急召集跨部會議，研判肺炎疫情將造成口罩荒，台灣為了自保必須暫停出口。

為避免居家檢疫及隔離者趴趴走，陳其邁一月下旬邀各部會研議運用科技工具、大數據掌握隔離者的行動，領先全球建置「電子圍籬智慧監控系統」，陳居間扮演重要推手角色。

另，鑑於第一次中國武漢包機返台，被中國偷塞未在名單者及染病人士。第二次包機任務由陳其邁負責「總指揮」，我國堅持名單須以弱勢優先，最後折衷雙方各執飛一架，於三月十日完成任務。

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