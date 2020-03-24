85處不義遺址 促轉會將審定公告

行政院促轉會最新規劃，未來將審定公告八十五處不義遺址。圖為白色恐怖年代「國防部軍人監獄」現狀。（資料照，促轉會提供）

2020-03-24 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國家為反省及正式承認曾於特定場域進行侵害人權行為，行政院促轉會最新規劃，未來將審定公告元町派出所等八十五處不義遺址，並擬於轉型正義總結報告提出保存不義遺址的立法建議。

促轉會制定及修正完成「審定不義遺址作業要點」，定義不義遺址是指威權統治時期「統治者侵害人權的場所」，內容包含鎮壓、強迫失蹤、法外處決、強制勞動、強制思想改造及其他侵害人權事件的場所。

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促轉會委員表示，之後將公告審定的不義遺址，時間是從一九四五年至一九九二年為止的威權統治時期，主要包含二二八事件、白色恐怖等統治者侵害人權的場域，不義遺址不會只侷限於八十五處，隨著調查研究有可能還會更多。

據了解，基隆市元町派出所為二二八事件知名場所，口述歷史記載大批被國軍逮捕的市民，被雙手反綁、手掌串上鐵絲，在元町派出所旁港邊被槍決丟下海邊，未來可望列入不義遺址，提醒世人莫忘雨港二二八悲劇。

不義遺址調查方面，促轉會已會同新北市政府完成安坑刑場舊址的鑑界，係為官方首度在亂葬崗精確找出刑場位置。

促轉會表示，安坑刑場是一九五○年代中期以後，政治案件執行槍決最重要地點，亦是威權統治時期使用最久的刑場，在安坑刑場槍決的著名政治案件，包括原住民族的湯守仁等案、泰源事件、空軍薛介民案、陸軍段澐案等。

另外，不義遺址的保存涉及人民財產權、重大公眾利益、地方自治團體的經費負擔等需法律保留原則事項，促轉會擬在總結報告提出保存不義遺址的立法建議。

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