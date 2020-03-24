吳釗燮：中國接觸我友邦 允提供口罩

台灣捐贈給南美友邦巴拉圭口罩協助抗疫，首批十萬已贈出，外交部長吳釗燮昨在立法院答詢強調，物資是當地購贈，並非國內出口。（翻攝自TRECE網站）

2020-03-24 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情擴散全球，中國政府卻在此際仍持續挖角我友邦。外交部長吳釗燮昨在立法院答詢時透露，中國先前接觸我國南美洲友邦巴拉圭，表達可以提供防疫物資。

外交部購贈中美洲口罩援助南美友邦巴拉圭醫療人員，首批十萬片已贈出。國民黨立委馬文君昨在立法院質詢時質疑，口罩是全世界最搶手的東西，連國人都拿不到，政府卻要給美國、給巴拉圭，批「這些都是外國人，但自己的孩子拿不到」。

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吳釗燮說明，這些口罩是在當地採購，但不是在巴拉圭，而是在中美洲其他地方購買。他也透露，疫情開始時，巴拉圭政府向台灣表達需要援助，「而且中國已經向巴拉圭政府說，如果台灣不提供，他們（中國）會提供，外界知道這在外交上的意義。」

馬文君也追問口罩成本？吳釗燮說明，我方找到的那個廠商產量有限，目前送出第一批十萬片，接下來還要看廠商能否贈送更多，價格是「一個口罩四十美分」。

另，台灣自廿一日起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告：Warning）。外交部秘書處昨表示，累計已寄出一萬七三五五片口罩給疫情嚴重地區的外館，提供一線工作人員和員眷使用，下一批次要增加配發給全球所有外館，將於週三向指揮中心申請一萬四二五九片口罩，再陸續寄送出去。

立委：經部等駐外人員也應配發口罩

不過，我國駐外人員除了外交部和技術團，經濟部、教育部、僑委會與外貿協會等單位亦有駐外人員，部分駐點因沒有設置外館，人員未能獲得口罩配發。民進黨立委蔡適應接獲相關陳情，質詢時提醒外交部此情形。

蔡適應建議，除請外館再調查駐地所有合署辦公單位，例如中央銀行或技術團等的口罩需求，也應留意未與外交部駐處合署辦公之單位，例如僑教中心、外貿協會駐點或觀光推廣中心等單位需求。

蔡適應表示，台灣外交處境特殊，貿協人員也常常在沒有外館的地方協助國人，若有需要，外交部應主動伸出援手。

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