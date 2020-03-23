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亂傳我口罩出口援外 竹科男被逮

有網友指責台灣援助友邦巴拉圭口罩是在扯後腿，後被證實是假訊息遭送辦。（記者姚岳宏翻攝）

有網友指責台灣援助友邦巴拉圭口罩是在扯後腿，後被證實是假訊息遭送辦。（記者姚岳宏翻攝）

2020-03-23 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕蕭姓竹科工程師等兩名男子在臉書質疑我外交部違反出口禁令，諂媚送巴拉圭口罩，均被警方依社維法究辦。

三十六歲蕭姓竹科工程師日前在臉書「逐柯攻城師」發文，質疑我外交部違反出口禁令，諂媚送巴拉圭口罩，外交部本月二十一日即澄清口罩皆由當地大使館就地採購，刑事局火速通知蕭男到案，蕭男表示是因看到巴拉圭的新聞，用翻譯軟體翻譯後發文。

另名徐姓男子也留言「CHINA TAIWAN給美國爸爸捐口罩前，原來已經給巴拉圭友邦援助了」，警方查出徐男是境外人士。

李來希稱「婦人為了排隊買口罩被車輾斃」 與王定宇槓上

另外，全國公務人員協會榮譽理事長李來希近日在臉書用了一張新聞照片，指新竹一名六十七歲婦人「為了排隊買口罩被車輾斃」；民進黨立委王定宇昨在臉書抨擊，婦人是騎車閃違停車才發生死亡車禍，李來希竟造謠婦人「排隊領口罩被車撞死」，是製造假消息。

王定宇說，不管婦人出門的理由是什麼，死因不該被消費，李為了扯政府後腿造謠，「這樣的造謠已經違犯傳染病防治法、特別條例、刑法，檢警調應立即法辦社會亂源！」

刑事局昨晚表示，已通知李來希到案說明。李來希指出，該婦人為了買口罩騎車出門被車輾斃，不是他說的，是引述自各大報系報導，王定宇假借立委權勢要求法辦他，是綠色恐怖。

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