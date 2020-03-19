凝聚共識 江啟臣23日召集黨籍百里侯座談

國民黨中常會昨首度試辦視訊會議，並通過黨主席江啟臣（右）所任命的黨秘書長李乾龍（左）等黨務主管人事。（記者張嘉明攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新任主席江啟臣上任後，將於二十三日首度召集十五位黨籍地方百里侯舉行座談，凝聚黨內共識。至於江啟臣將成立的「十一人決策平台」，在地方首長部分，江啟臣將優先徵詢新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜三人加入。

國民黨文傳會主委王育敏指出，這場十五位直轄市、縣市首長座談會將在國民黨智庫召開，議題包括紓困條例各縣市執行狀況，以及國土計畫法、地方制度法等法案，藉此了解黨內地方首長的基本想法並形成共識，做為未來立法院國民黨團的修法依據。

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通過李乾龍等人事案

為了落實「集體領導」，江啟臣將設置由黨主席、秘書長、中常委、地方首長、立院黨團幹部等成員組成的「十一人決策平台」。王育敏指出，地方首長部分，江啟臣將優先徵詢侯友宜、盧秀燕、韓國瑜三人加入。

國民黨中常會昨也首度試辦視訊會議，並通過江啟臣所任命的黨秘書長李乾龍等黨務主管人事。副秘書長柯志恩指出，有許多中常委認為，江啟臣本身也是立委，如果立院黨團甲級動員時，沒人可以暫代江主持中常會怎麼辦？因此，一度建議江任命李乾龍擔任副主席，未來在程序上才有正當性。不過，江似乎有自己的考量，不斷強調這次的人事布局都是以功能性為主，目前沒有這方面的規劃。

江啟臣表示，在兼顧世代共融、南北並進、中央地方互助、專長功能互補的四個原則下，邀請李乾龍擔任秘書長，前立院黨團書記長李彥秀擔任專任副秘書長，前立委柯志恩、顏寬恒、台南市黨部主委謝龍介及政大外交系副教授黃奎博共同擔任義務副秘書長，前副秘書長葉壽山接任組發會主委，以及原代理文傳會主委王育敏、行管會邱大展繼續留任。

海選「數位行銷科技長」

江啟臣在競選黨魁期間承諾要設置「數位行銷科技長」，他昨在常會上宣布將公開徵才，以海選方式，向社會徵求最適合人選。

王育敏指出，國民黨將在三月底前正式成立「改革委員會」，江啟臣近日就會聘任委員，希望可以在今年全代會前完成各項改革建議。

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