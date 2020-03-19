涉賄二審逆轉 國民黨宜縣議員賴良洲當選無效確定

2020-03-19 05:30:00

〔記者楊國文、林敬倫／綜合報導〕曾任國民黨宜蘭縣頭城鎮黨部主委的國民黨縣議員賴良洲，被控贈送選民二四○元水果體盒賄選，競選對手林金龍提起當選無效訴訟，宜蘭地院判賴當選有效；不過，上訴後，高等法院逆轉改判當選無效確定。賴良洲嘆司法不公，一下無罪、一下有罪，這是什麼司法？他不會辭職，將尋求司法救濟。

賴︰不辭職 將尋求司法救濟

賴良洲的賄選案，刑事訴訟也一波三折，宜蘭地院以賄選罪判賴三年徒刑、褫奪公權五年；賴不服判決上訴，高等法院認定賴贈禮時，雖曾說出「拜託幫忙」，但難以認定期約賄賂，且二四○元價值的禮盒，無法影響選民投票意向而認定構成對價，改判無罪，已上訴三審；未料，民事的當選無效之訴，高院竟出現大逆轉。

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林金龍指控，賴良洲前年底為競選宜蘭縣議員，選前分別到頭城鎮選民吳姓、張姓女子、陳姓男子住處，致贈蘋果禮盒，請求他們投票支持遭查獲，因此對賴提起當選無效之訴。

賴良洲否認賄選，指稱他從二○○五年經營禮儀社迄今，每年中秋、農曆新年均會送禮給親友、曾服務的喪家及業者答謝，並無行賄之意。不過，高等法院審理認為，賴良洲在檢、警偵訊時，對行賄投票一事已自白犯罪，且吳女等人應訊已證稱賴有贈送蘋果禮盒請託投票支持。

高院︰送水果禮盒足以影響投票

高院指出，蘋果禮盒價值，業者雖稱每盒二四○元，但實際市價五百至七百元，賴和林金龍同為候選人，賴有贈送水果禮盒，林並無送禮，足以影響選民投票意向，改判當選無效確定。

「落選頭」林金龍有資格遞補

宜蘭縣選委會表示，依據選舉罷免法，地方民意代表當選人，經判決當選無效確定，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，遞補人員得票數，不得低於該選舉區得票數最低當選人得票數二分之一。依據選委會解釋，「落選頭」林金龍應有資格獲得遞補。林金龍說，賴確實有賄選才會被判當選無效，至於自己能否遞補，一切順其自然。

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