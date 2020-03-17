20年來朝野無共識 扁馬蔡從未進國會報告

從陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統至今，國家元首從未踏入國會進行國情報告。（資料照）

2020-03-17 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國憲法增修條文明定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告；但過去廿年來，朝野所提總統國情報告提案，皆被執政的藍綠兩黨封殺，從陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統至今，國家元首從未踏入國會進行國情報告。

兩蔣到李登輝 向國民大會報告國情

在兩蔣執政的戒嚴時期，總統會向國民大會發表國情報告；台灣解嚴民主化後，在李登輝執政時代，也曾至國民大會報告國情，甚至聽取國代的國是建言。二○○○年國民大會虛級化後，朝野黨團則對立委是否能質詢總統，存在嚴重歧見。

請繼續往下閱讀...

我國憲法規定，行政院是國家最高行政機關、向立法院負責；增修條文亦規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，藉此設計彌補總統與行政院長權責失衡的憲政問題。

兩黨無論誰執政 皆封殺在野黨提案

歷年來，總統國情報告的時機與方式，屢遭質疑政治考量，朝野黨團各有盤算。當國民黨執政時，對民進黨提案邀總統國情報告予以封殺；政黨輪替後，換民進黨執政，也封殺國民黨提案，以致該憲法增修條文未能具體實施。

例如，陳水扁在二○○四年連任成功後，對外宣布願為軍購、加入聯合國等重大政策，到立院提出國情報告。總統府也咨請立法院安排聽取國情報告，當時「朝小野大」，掌握多數席次的國民黨團認為，扁是為了年底立委選舉造勢，最後在程序委員會退回總統府咨文。

二○○五年十月、二○○六年三月，陳水扁分別為了軍購案、終止國統會運作，要求至立法院進行國情報告；但國民黨、親民黨均主張，若只是國情報告而不備詢，那就不必來。

馬英九執政後，二○一二年民進黨在野曾因不滿瘦肉精、油電漲價政策，而與親民黨、台聯黨團共同提案，邀請時任總統馬英九到立法院報告，但遭到國民黨團全面封殺提案。

二○一五年十一月，馬英九遭質疑背著國會突襲發動「馬習會」，要會見中國領導人習近平，表明願受邀進行國情報告；民進黨、台聯黨團當時認為，馬英九是要找國會背書，予以嚴正拒絕。

蔡英文總統上台後，中國強力打壓台灣國際外交空間，二○一七年六月，中美洲友邦巴拿馬與我國無預警斷交，立法院國民黨團提案要求總統蔡英文到立法院國情報告，也遭到民進黨的否決，形成無論藍綠誰執政，均曾對在野政黨封殺的「政治慣例」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法