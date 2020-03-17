民進黨立委提案╱總統赴立院國情報告 時程法制化

民進黨立委賴瑞隆提案修法，要讓至今從未在國會進行的總統國情報告，其時程予以法制化。（資料照）

2020-03-17 05:30:00

明定「國家大政方針 得每年咨請立法院同意後進行報告」

〔記者陳鈺馥、謝君臨、蘇永耀／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆提出「立法院職權行使法第十五條之二條文修正草案」，要讓至今從未在國會進行的總統國情報告，其時程予以法制化，明確規定「總統就其職權相關之國家大政方針，得『每年』咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告」。

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府方︰只要符合憲政機制 總統不排斥

總統府指出，蔡總統對此持開放及尊重態度。總統府發言人張惇涵說明，蔡總統在去年競選期間，即公開在電視辯論會表達過，國情報告的部分，只要立法院邀請她就會去，在符合憲政機制下，不排斥到立法院進行國情報告，這是總統一貫的立場，而必要性及相關程序都必須尊重國會。

憲法增修條文規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。立院職權行使法則賦予立法院與總統對總統國情報告的雙軌啟動機制，立院得經全體立委四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家安全大政方針，聽取總統國情報告；或由總統咨請立院同意後，赴立院進行國情報告。

賴瑞隆受訪指出，我國憲政體制是「雙首長制」，行政院長是由總統任命，但過去都沒有總統到立法院進行國情報告，修法明定總統得「每年」至立院進行國情報告，可符合人民所期待的憲政制度。

賴瑞隆舉例，假設這次是高雄市長韓國瑜選上總統，若法律沒規定，韓會願意來國情報告嗎？許多政治人物雖然選前有承諾，選後還是有其政治考量。未來立法後，每一個政黨執政都可適用，能形成穩定的憲政制度，總統每年進行一次國情報告，對民主憲政也非常好。

對於修法將總統赴國會報告的時程予以法制化，國民黨團總召林為洲指出，以目前台灣總統制的狀況，國會監督密度不足，只能監督行政院長，但總統才是董事長，在這樣的情況下，憲政權力分立、互相制衡無法落實，基於這樣的立場，我們肯定修法，也將提出自己的版本。

國民黨、民眾黨團肯定修法 時力黨團保留

民眾黨團總召賴香伶認為，相關規定原本憲法就有，透過制度性的方式，讓它可以施行或落實，對於執行或程序而言都是好的。

時力黨團總召邱顯智則對修法持保留態度。他說，總統、立法院、行政院都是憲政機關，憲法也未明文規定總統何時要來進行國情報告，修法是否侵害總統作為一個憲法機關的權限，恐怕還需再考量。

民進黨團總召柯建銘表示，過去朝野曾討論國情報告是否採即問即答的方式，但都沒有共識，總統赴立院報告恐淪為政治攻防；且現今資訊傳播發達，總統可透過臉書、記者會或其他多種管道，向人民闡述國家大政方針，沒有一定要親赴立院報告的必要。

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