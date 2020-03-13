老人互助會問題多 民進黨議員促彰縣府介入

彰化縣議會民進黨黨團要求比照食安事件，縣府扛起責任代為發起團體訴訟，爭取長者權益。（記者張聰秋攝）

2020-03-13 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣老人互助會連環爆出互助金領不足，甚至清算、解散，許多長者擔心「棺材本」不見，因而焦慮失眠，彰化縣議會民進黨黨團昨天召開記者會，要求縣府比照食安事件代為團體訴訟，以公權力介入，才能讓問題有解決的機會。

要求比照食安 代為團體訴訟

黨團總召尤瑞春說，目前全縣有十三個老人互助會，沒有一個完成登記，內政部在二○一三年擬定「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，縣府卻未積極輔導或追蹤，演變至今已難以收拾，因此建請縣府發揮功能，以照顧人民權益的角度，協助長者解決問題，而非一味卸責，只是大家「自行向法院提起訴訟」。

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副總召黃盛祿說，加入互助會者多以工人、農人、經濟弱勢戶，擔心往生後未預留喪葬費給家人處理後事才加入，現在猶豫要續繳或終止繳納。幹事長賴澤民表示，老人互助會的未爆彈持續存在，縣府不要再拿法規當擋箭牌，應該主動積極了解。

社會處：未登記 且非消費者

對此，縣府社會處副處長陳素貞說，縣府一再提醒互助會要辦理登記，卻因無法強制規範，十三個互助會沒有一個完成登記，目前內政部不鼓勵此類型社會團體成立，且互助會會員並非消費者，無法比照食安事件來進行團體訴訟。

陳素貞表示，目前社會處除了建立溝通平台，協調雙方召開會議，爭取獲得互助金處置方式的共識，同時免費提供相關法律諮詢，互助會成員如因此有生活困難情事，縣府將提供社會救助。

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