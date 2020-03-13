為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

老人互助會問題多 民進黨議員促彰縣府介入

彰化縣議會民進黨黨團要求比照食安事件，縣府扛起責任代為發起團體訴訟，爭取長者權益。（記者張聰秋攝）

彰化縣議會民進黨黨團要求比照食安事件，縣府扛起責任代為發起團體訴訟，爭取長者權益。（記者張聰秋攝）

2020-03-13 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣老人互助會連環爆出互助金領不足，甚至清算、解散，許多長者擔心「棺材本」不見，因而焦慮失眠，彰化縣議會民進黨黨團昨天召開記者會，要求縣府比照食安事件代為團體訴訟，以公權力介入，才能讓問題有解決的機會。

要求比照食安 代為團體訴訟

黨團總召尤瑞春說，目前全縣有十三個老人互助會，沒有一個完成登記，內政部在二○一三年擬定「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，縣府卻未積極輔導或追蹤，演變至今已難以收拾，因此建請縣府發揮功能，以照顧人民權益的角度，協助長者解決問題，而非一味卸責，只是大家「自行向法院提起訴訟」。

副總召黃盛祿說，加入互助會者多以工人、農人、經濟弱勢戶，擔心往生後未預留喪葬費給家人處理後事才加入，現在猶豫要續繳或終止繳納。幹事長賴澤民表示，老人互助會的未爆彈持續存在，縣府不要再拿法規當擋箭牌，應該主動積極了解。

社會處：未登記 且非消費者

對此，縣府社會處副處長陳素貞說，縣府一再提醒互助會要辦理登記，卻因無法強制規範，十三個互助會沒有一個完成登記，目前內政部不鼓勵此類型社會團體成立，且互助會會員並非消費者，無法比照食安事件來進行團體訴訟。

陳素貞表示，目前社會處除了建立溝通平台，協調雙方召開會議，爭取獲得互助金處置方式的共識，同時免費提供相關法律諮詢，互助會成員如因此有生活困難情事，縣府將提供社會救助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-03-12 17:06

環衛立委吳斯懷索取軍機 國防部證實

2020-03-12 19:37

英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆 影片

2020-03-13 06:03

不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友讚爆

2020-03-12 18:48

TAIPEI Act完成國會程序 待川普簽署後生效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播