韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救

潛艦國造首艘艦的噸數與現役劍龍級潛艦相近。圖為現役劍龍級潛艦中的海虎號潛艦，與反潛直升機進行海空聯合操演。（記者羅添斌攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨對蔡政府正推動的潛艦國造抱持懷疑態度，並質疑潛艦的引擎、電子作戰系統及冷卻系統要百分之百國造的難度非常高，同黨立委參選人宋瑋莉更指潛艦國造是「假議題」。對此，國防部昨強調，潛艦國造是政府重要政策，「自己的國家自己救」，絕對不是假議題，而且在立法院、監察院監督執行下，目前進展順利，首艘原型艦於二○二四年下水的期程不變。

首艘原型艦2024年下水

國防部發言人史順文表示，國軍整體防衛構想是依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，發揮創新不對稱作戰的作戰思維來強化防衛戰力。他強調，國防自主是政府當前重要施政方針，可以讓國防帶動經濟，促進國內產業效益，目前潛艦國造也正依照計畫正常執行，進展順利，籲請國人支持。

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海軍司令部也指出，潛艦國造是政府重大政策，絕非假議題，海軍司令部在今年三月廿八日曾赴立法院實施專案進度機密報告，四月廿三日也曾向監察委員說明進度並提出各項證明文件，目前此政策在立、監兩院支持與監督下進度正常，首艘原型艦於二○二四年下水的規劃，可如期如質完成。

海軍司令部另外提到，未來台船公司規劃在基隆廠區設置潛艦園區，其目的在於吸引國際大廠投資，並將原廠技術轉移，可促進國內產業發展及提升在地就業人口，這是福國利民的有利時機，軍方樂觀其成。

軍事專家、台灣戰略學會研究員蘇紫雲表示，在美國已同意技術輸出、台灣已編列法定預算且台船也正式啟動的情況下，潛艦國造當然是真實戰力投資，絕非假議題，而且以台灣的工業總體實力與工藝水準，絕對可以造出潛艦，目前缺乏的只是系統整合。他並諷刺說，兵力投資與科技研發計畫都極為嚴謹，「一般炒房的短線投資客可能不熟悉專案分析的嚴謹性，所以容易誤解。」

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