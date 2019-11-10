台中》林右昌偕莊競程掃街 直搗藍營票倉

基隆市長林右昌（右一）陪台中市第五選區立委參選人莊競程到太原夜市掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕面對第五選區立委多達六人參選，民眾黨、親民黨都相繼提名立委參選人，基隆市長林右昌昨晚為第五選區民進黨立委參選人莊競程拉抬，到太原夜市掃街拜票。

第五選區參選大爆炸 六搶一

第五選區有現任立委國民黨的沈智慧，民眾黨提名謝文卿，近日再增親民黨的前職棒選手賴建豪，及安定力量林秋屏、無黨籍段體佩。莊競程表示，台灣民主價值就是每個人都有參選的自由，不像上週香港黃之鋒的選舉資格遭到取消，這在台灣是不會發生的。對大家能投入選舉相當樂觀，會按照他自己的步調打贏選戰，翻轉北北屯。沈智慧則說，任何人參加選舉都給予尊重，最重要的是把自己做好，多拜訪選民、爭取認同。

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林右昌昨晚特別到第五選區偕同莊競程掃街拜票。他說，這次特地從基隆開三小時的車到台中為三十九歲莊競程助選，就想到自己首次參選基隆市長是三十八歲，「年輕人就是有幹勁，政見打到重點」、「給年輕人機會，就是給城市希望」，他認為台中需要這股進步的力量。

林右昌：市長連任 獲眷村票不少

林右昌也傳授選舉心得，候選人雖代表不同政黨，但心中不用分藍綠，每位選民都是爭取的對象，他也分享市長連任時，票數成長最多是在眷村，增加十五％，認為以莊競程的學經歷及誠懇，絕對可以打動北北屯（藍營票倉）市民的心。

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