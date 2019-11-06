公共政策參與平台 議員批「網路蚊子館」

研考會主委吳皇昇表示，「搖滾台中」眾開講參與人數超越台北單一案件的參與人次。（記者張菁雅翻攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕市府七月在「公共政策網路參與平台—台中市專區」，設置「眾開講」及「提點子」平台，鼓勵市民參與公共議題。市議員施志昌、江肇國等人指出，四個月過去，民眾互動數不到七百人次，目前平台上等候附議的案子共三案，幾乎沒人參與，根本是「網路蚊子館」。

指成立4個月 互動數不到700人次

江肇國指出，中央公共政策網路參與平台上線以來，已有七千多則提案，網站單日約有一萬多次瀏覽量，累積豐碩成果後逐步讓地方政府加入。但台中專區的平台設立四個月以來，民眾「提點子」僅六案，單案最高附議數也僅七次，達不到需有一千五百位市民附議的成案門檻；市府現正進行的「眾開講」兩個提案，完全沒有民眾投票或留言的「零互動狀態」，平台形同虛設，成為「網路蚊子館」。

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施志昌表示，台中市公共政策網路參與平台上的提案不是沒人附議，就是個位數；反觀台北市，台北市長柯文哲上任後開始推i-voting，一樣必須達到一千五百人的連署門檻，才會進入i-voting程序。同樣上任一年，柯文哲做得到，盧市府做不到，所以柯文哲的施政滿意度倒數第三，市長盧秀燕倒數第二？

研考會：與其他縣市相較 成效不差

研考會主委吳皇昇則表示，該平台是要讓市民方便參與公共政策討論，這是盧市長新措施，已突破先前數年的框架。檢視已開辦網路「眾開講」的縣市，台中的成效不差，與台北、桃園、台南相較，以九月「眾開講」平台「是否同意『搖滾台中』音樂節採用售票機制」的提案而言，參與人數（含回應及參與投票的人數）有四百八十五人次，已超越台北單一案件的參與人次，例如「台北市動物園可以增加不對外開放時間嗎？」有二百五十六人參與，「台北市公共住宅特殊身分保障戶分配機制」二百一十一人參與。

民進黨市議員質疑台中市公共政策網路參與平台參與率低，淪為「網路蚊子館」。（記者張菁雅攝）

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