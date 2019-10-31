中國統戰團 選前大降價 15天洗腦團 只要2千8

行之有年的平潭統戰團大降價，原價八千八百元的十五天考察團，十月起竟只要兩千八百元。（圖：讀者提供）

2019-10-31 05:30:00

〔記者黃佩君／台北報導〕我國大選將近，中國除推五折機票優惠動員返台投票外，連行之有年的平潭統戰團都大降價，原價八千八百元的十五天考察團，十月起竟只要兩千八百元、相當於打三折，連來回船票錢都不夠。但根據曾去過的民眾透露，雖然吃、住都不錯，但多半都在上樣板創業課，相當無聊，多數參加者僅是趁機開辦中國戶頭方便批貨，且對其宣稱的百萬年薪工作，多數人都抱持懷疑。

宣稱可在當地就業 年薪百萬

平潭統戰團行之有年，多半由福建平潭綜合實驗區管委會提供經費補助，吸引想創業的台青前往學習觀摩，並由台灣人力資源公司或親中個體戶承包。這些團多宣稱觀摩後即可在平潭面試就業，每年擁有二十多萬台幣的台人生活津貼、年薪百萬以上工作等；如要創業，還會提供百萬啟動基金、免費租辦公室等優惠。

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平潭團通常分為四天商務團，以及十五天、僅限首次赴中的「洗腦團」。過去「洗腦團」價格已相當便宜，飯店食宿加船票只要八千八百元；但大選前竟還限期大降價，十至十二月只要兩千八百元。而平潭來回成人船票就要三千五百元，此「骨折價」連船票錢都不夠，相當於中國免費送十五天食宿。

曾自費參團的顧小姐說，參團吃、住都不錯，但內容相當無聊，多半在上樣板創業課程，包括平潭創業園說明、參訪附近海濱景點與規劃館、上分組課程等。至於參團動機，她表示，除因低價「想去看看」，多數團員都是藉此機會去中國開戶、辦手機，以方便批發物品回台販售，或進行人民幣地下匯兌。

對於該團宣稱，參團後有機會在當地工作，顧小姐也表示，其實招聘職業條件模糊、前景不明確，「看起來大部分不是真的存在」，因此多數人興趣不高；她與十多位團友尚有聯繫，無人在平潭創業或找工作。

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