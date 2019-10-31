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評估台灣戰力 國防部明年邀現役美軍來台

國防部明年將邀請美方現役軍文職官員來台參加「華美國防部共同評估案」會議，評估我國防衛需求並提出改善建議。圖為今年九月陸軍裝甲五八六旅「聯合兵種營」編成典禮。（軍聞社）

國防部明年將邀請美方現役軍文職官員來台參加「華美國防部共同評估案」會議，評估我國防衛需求並提出改善建議。圖為今年九月陸軍裝甲五八六旅「聯合兵種營」編成典禮。（軍聞社）

2019-10-31 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣與美國近年來互動增溫，軍事領域並加強交流。為此，國防部明年編列約一五二五萬元預算，首度邀請美方現役軍文職官員，來台參加「華美國防部共同評估案」會議，屆時針對共軍登陸戰力、三軍聯合精準火力、灘岸殲敵運用方式，進一步交換意見。

預算遭減列200萬 凍結500萬

立法院外交及國防委員會昨審查國防部明年度預算，討論「華美國防部共同評估案」，國防部整評司長苗蕙芬表示，這是在美方協助下，台美雙方組成專業團隊，評估我國防衛需求並提出改善建議，盼提升整體防衛構想、灘岸殲敵構想與能力，除了是兩國重要軍事合作項目外，也是美國「台灣旅行法」的具體實踐。

據了解，明年「華美國防部共同評估案」預算約一五二五萬元，主要用於邀請美方現役軍文職官員來台的旅費，會議共計十五日。軍方除了希冀深化雙方合作關係，甚至成為兩國更深入軍事演訓的基礎外，另針對共軍未來登陸作戰分析、灘岸殲敵與不對稱戰力運用、各項武器裝備運用等納入交流重點，成為國軍建軍規劃、演訓的參酌依據。

不過，國民黨立委馬文君在審查預算時質疑，如以此估算，美方來台開會十五天花費一千五百餘萬元，平均一天花一百萬元，但「台旅法」精神應是請美軍協助台灣，卻要我方再增編預算支應，不能理解。國民黨立委江啟臣也表示，若雙方基於共同防衛軍事合作需求，費用可以分擔。

苗蕙芬表示，美方將派美國國防部聯參單位、印太司令部重點專家赴會，也有美軍現役人員。

不過，審查會仍決議，相關預算將合併減列二百萬元、凍結五百萬元。

美漢光觀察團 預算凍結900萬

另外，國防部參謀本部針對明年美方來台觀摩交流，編列二千五百萬元預算，馬文君質疑，這筆錢用於漢光演習美方觀察團，依往例，國軍邀請美軍現役軍職人員來台，不需額外支付其薪資，因此，國軍除應盡量邀請現役人士外，也應評估是否該花這麼多錢。審查會最後決議凍結該筆預算九百萬元，同樣由軍方提出書面報告經同意後始得動支。

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