國安學者：中共設統一時間表 落在2049

學者認為習近平的「習五點」已正式啟動統一台灣進程，台灣面對挑戰越來越大。（路透）

2019-10-31 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院昨日舉辦「習近平對台政策：內外因素的探討」研討會，與會專家學者分析，中共設下統一時間表，要以「一國兩制」消滅中華民國，特別會落在二○四九年，因那是中共建政第一個百年。台灣除維持自由民主、友美和中基調外，更重要的是強化「棉裡藏針」力量。

台灣要強化「棉裡藏針」力量

國防院董事長霍守業受訪時呼籲，中共對我國威脅與日俱增，希望兩位總統參選人在兩岸政策、國安議題指導上，都能對國家有利；他指出，中共軍演、飛機船艦在台灣周邊航行，這都是有形威脅，無形威脅還有網路作戰、文攻武嚇等手段翻新，希望藉研討會討論因應之道。

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總統府戰略顧問鄭德美將軍強調，台灣問題攸關中共領導人的歷史定位，過去澳門、香港被中國收回去，確立了中共領導人歷史定位，目前中共軍事領導人都是鷹派，無論我國是由誰當政，中共在後面絞殺中華民國的繩子，勢必不會放手。

國防院研究員曾復生表示，中共對台政策的演變，從毛澤東時期把台灣當成中美之間緩衝，到鄧小平、江澤民、胡錦濤及習近平前期，中共對台政策都是「壓而不打、亂其內部」，到了習近平後期，「習五點」正式啟動統一台灣進程，主軸為「和平統一」，顯示中共對台政策出現結構性變化，習常有驚人之舉，台灣面對挑戰越來越大，不管哪一黨執政，都應遵循「中華民國憲法」，維持自由民主、友美和中基調，更重要的是強化「棉裡藏針」力量。

政大東亞所所長王信賢指出，台灣問題這幾年被提升至民族主義層次，中共對台政策是「戰略上藐視敵人、戰術上尊重敵人」，中共今年起對九二共識論述不再模糊，強調兩岸就是一中，不承認一中各表，中共看起來是有統一時間表，特別會落在二○四九年，因那是中共建政第一個百年。

政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，中共對台政策從一九八○年代「和平解放」，至目前「和平統一」，主軸就是一國兩制。中共政權的存在，對中華民國就是最大的危機，所以必須堅持中華民國既有自由民主價值。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程提醒，兩岸可以進行談判，坐下來談可以促進了解，但絕對不能事先設定原則，或以一國兩制為前提去談，因為若接受中共所設原則，還沒談就先輸一半，絕不可接受中國共產黨所開條件。

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