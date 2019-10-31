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F-16V軍購案 政院今提特別預算

行政院將在今天院會提出攸關採購F-16V戰機的「新式戰機採購特別預算案」，總金額為二千五百億元。（圖取自洛馬官網）

行政院將在今天院會提出攸關採購F-16V戰機的「新式戰機採購特別預算案」，總金額為二千五百億元。（圖取自洛馬官網）

2019-10-31 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化台灣空防戰力，空軍向美軍採購六十六架F-16V戰機，立法院前天三讀通過「新式戰機採購特別條例」，完成採購F-16V戰機的法源依據，行政院將在今天院會快馬加鞭提出攸關採購F-16V戰機的「新式戰機採購特別預算案」，總金額為二千五百億元。

行政院今天也將火速提出這項特別預算案送請立院審議，盼立院本會期能儘速三讀通過，以利於我方採購F-16戰機。國防部長嚴德發日前表示，已獲得美方發價書草案，將按期程在二○二六年前取得這六十六架戰機。

近年來因中國積極擴張軍力，引進及研製各式新型戰機，對我空防威脅大幅提升，因此我空軍急需籌獲新式戰機，提升整體空防戰力。今年八月二十日，美國川普政府同意售台六十六架F-16V戰機，是自一九九二年我國獲得F-16A/B型戰機以來，我軍事外交上的重大突破。

行政院長蘇貞昌曾表示，美國已有二十七年未同意售予我國新型戰機。我國從二○○三年開始爭取購買新一代戰機，但歷經三任政府，一直沒有獲得美方正面答覆。如今在蔡總統的努力下，美方終於同意，這是二十七年以來重大的外交成果，將讓保衛國家的國軍更有自信，也讓台灣人民對自己的民主發展更有信心。

立法院前天通過「新式戰機採購特別條例」，明定採購所需經費上限為二千五百億元，以特別預算方式編列。

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