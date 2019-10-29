限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
《南投2位現任女立委對決》蔡培慧 諧音「菜頭粿」打歌超洗腦
2019-10-29 05:30:00
〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委選情逐漸加溫，為讓選民印象深刻，南投縣第一選區藍營立委參選人馬文君自稱「馬姊」，而綠營的蔡培慧，以名字台語諧音自稱「菜頭粿」，並請金曲獎得主嚴詠能創作「菜頭粿」作為主題歌，旋律輕快，整首歌就一直聽到「菜頭粿」，助選人員笑稱「聽久真的很洗腦」。
從不分區立委轉戰區域立委的蔡培慧，挑戰已當了三屆立委的馬文君，為了拉近與選民的距離，這兩個多月來參加各種活動時，不忘用台語先介紹自己是「菜頭粿」，她的主題曲「菜頭粿」上週六也開始在競選總部成立大會中播放。
請繼續往下閱讀...
蔡培慧說，「菜頭粿」是金曲獎台語專輯得主「打狗亂」樂團的嚴詠能作詞譜曲和演唱，歌詞簡單，把她從小愛吃菜頭粿、愛跟人「交陪」、有在地本土味的特色都寫進歌詞裡，而這其實就是蔡培慧真實的一面，曲子旋律輕快，鄉土味十足，聽幾次就能跟著哼唱。