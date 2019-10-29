《南投2位現任女立委對決》蔡培慧 諧音「菜頭粿」打歌超洗腦

蔡培慧（右）成立競選總部，播放「菜頭粿」主題曲讓人琅琅上口。（記者陳鳳麗攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委選情逐漸加溫，為讓選民印象深刻，南投縣第一選區藍營立委參選人馬文君自稱「馬姊」，而綠營的蔡培慧，以名字台語諧音自稱「菜頭粿」，並請金曲獎得主嚴詠能創作「菜頭粿」作為主題歌，旋律輕快，整首歌就一直聽到「菜頭粿」，助選人員笑稱「聽久真的很洗腦」。

從不分區立委轉戰區域立委的蔡培慧，挑戰已當了三屆立委的馬文君，為了拉近與選民的距離，這兩個多月來參加各種活動時，不忘用台語先介紹自己是「菜頭粿」，她的主題曲「菜頭粿」上週六也開始在競選總部成立大會中播放。

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蔡培慧說，「菜頭粿」是金曲獎台語專輯得主「打狗亂」樂團的嚴詠能作詞譜曲和演唱，歌詞簡單，把她從小愛吃菜頭粿、愛跟人「交陪」、有在地本土味的特色都寫進歌詞裡，而這其實就是蔡培慧真實的一面，曲子旋律輕快，鄉土味十足，聽幾次就能跟著哼唱。

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