蔡培慧競總成立 總統、歌后相挺

蔡英文（左一）送稻穗給蔡培慧（左二），祝她高票當選立委，並說蔡培慧當選蔡英文就一定當選。（記者陳鳳麗攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣第一選區立委參選人蔡培慧昨日成立競選總部，總統蔡英文站台，「勞工歌后」詹雅雯也以「草屯雙冬囡仔」到場壓軸演唱力挺。蔡總統致詞時強調，請大家用選票告訴全世界，台灣人堅定選擇守主權、守民主和守自由，明年一月十一日投票「投甲水水」，讓蔡培慧當選，讓繼續到立法院為南投親打拚。

從不分區轉戰 南投第一選區立委

蔡英文總統昨為從不分區轉戰南投第一選區立委選舉的蔡培慧站台，蔡英文盛讚蔡培慧多年來致力農業和農村發展，九二一地震後也在南投從事重建工作八年，擔任不分區立委以來，幫南投縣爭取非常多的基層、教育建設，而現在很有勇氣地轉戰區域立委，希望獲得鄉親的認同，請大家用選票支持她當選，蔡培慧當選，蔡英文就當選了。

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小英︰蔡培慧當選 蔡英文就當選

蔡英文也說，明年一月十一日的投票非常重要，台灣是民主自由國家，中國對台灣不斷文攻武嚇，就是要逼台灣人妥協，但大家已經看到香港因沒有主權，在民主自由都打了折扣，所以請大家用選票告訴全世界，台灣人意志力堅強，台灣人的選擇就是守住主權、民主和自由。

蔡培慧則強調，自己參政是憑著憨膽，遇到問題就想辦法解決，三年多來每天為南投打拚，爭取的建設極多，未來也希望協助草屯鎮中小企業發展，爭取縣內沒有的醫療專科院所到南投縣設立，將草屯平林藝術村與工藝園區連成一條觀光線。

詹雅雯壓軸演唱 與歌迷握手合照

昨到場演唱相挺的詹雅雯，展現十足的親和力，多次下台與歌迷握手合照，並利用歌曲間奏時不忘強調「一定會（慧）贏」，讓很多人露出會心一笑。

昨日還有行院政院副院長陳其邁和學運領袖林飛帆到場相挺，九天民俗技藝團也在開場表演戰鼓，並邀蔡培慧一起上台擊鼓，宣示選戰開始，旗開得勝。

學運領袖林飛帆（左）昨也到場力挺蔡培慧（右）。（記者陳鳳麗攝）

勞工歌后詹雅雯到場以歌聲挺農村女兒蔡培慧。（記者陳鳳麗攝）

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