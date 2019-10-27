輔選洪宗熠 羅文嘉批對手家族政治

羅文嘉到彰化為立委參選人洪宗熠（左）助選。（記者顏宏駿攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨立委參選人洪宗熠昨成立北斗區競選總部，黨秘書長羅文嘉受邀站台助講，羅文嘉痛批國民黨對手是「家族政治」，阿公做完換媳婦，媳婦做完換女兒，還雄霸地方的有線電視產業，把政治利益當作家族的利益。

羅文嘉火力全開說，南彰化的政治長期由（謝氏）家族把持，韓國瑜深知他選總統一定要靠派系的支持，所以他當然要到彰化來鞏固派系選票。三年前謝家好不容易被洪宗熠打敗，但這個家族很快就復原，如果這次再復原，以後民進黨要打破就不容易了。

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羅文嘉希望彰化鄉親思考，我們要地方的政治都由同一家族把持嗎？政治不是在為一個家族服務，而是不分階級、年齡、村里，而韓國瑜卻急於維繫一個地方家族的壟斷，就是違逆一個時代的大潮流，他認為，韓國瑜以總統的高度，應該打破的是家族政治的壟斷，讓政治的活水進來，而不是讓過去不對的事再回來。

他說，洪宗熠當選後努力解決問題，絲毫沒有讓彰化鄉親漏氣，在立法院一一三席立委中，連續三年獲「國會監督聯盟」評鑑為「最優秀立委」，他呼籲鄉親再給洪宗熠機會。

洪宗熠表示，從政靠的就是努力問政、做好服務，沒有樁腳只好靠自己的二隻腳，但對手除了家族壟斷媒體資源，而且從未擔任過任何基層公職就直接選立委，就是全靠政治家族的勢力。

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