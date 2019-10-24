陳同佳案／國民黨罵髮夾彎 民進黨反批附和港府

2019-10-24

〔記者施曉光、彭琬馨、許麗娟／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨主持中常會前對陳同佳案指出，蔡政府先拒絕嫌犯入境，之後卻說要派員到香港接人，蔡政府應說明這場「政治髮夾彎」的決策流程與思維邏輯，並為輕視我司法管轄權、忽視台灣與香港社會的公平正義，向台灣及香港的民眾道歉。

民進黨立院黨團書記長李俊俋則回批，港人殺害港人、在香港監獄服刑，「本來就應該是港府要處理」，如今特首林鄭月娥為推卸責任，將犯人往台灣塞，卻還有國內政黨一味附和港府，「香港政府推卸責任，國民黨為什麼拚命喊燒？」

國民黨昨嚴詞批評蔡政府決策「髮夾彎」，民進黨則指責國民黨與港府口徑一致，雙方你來我往、互不相讓。

國民黨總統參選人韓國瑜在嘉義受訪時批評，政府髮夾彎的政策太明顯了，如果士林地檢署對陳同佳發布了通緝令，政府、陸委會又拒絕陳同佳入境，全台灣人都會憤怒。

馬英九受訪時則表示，政府決定接受陳嫌來台投案是正確決定，符合刑法規定及人道原則。媒體問及，蔡政府是否為了選舉轉彎？馬英九說，「當然是呀！有哪一件事情不是呢？你舉一件看看。」

馬︰不能入港押人 王定宇︰與港府說詞一致

馬英九說，香港指我方不能到香港押解人犯，這就像我方也不容許其他國家警察來台押解人犯一樣，雙方應該是不在對方境內行使公權力的前提下，相互合作。

吳敦義受訪時也表示，司法管轄權是國家主權的重要組成部分，刑法上規定的「屬地主義」更是國家主權繫屬於領土之上的根本道理，由於犯案地點在台灣，相關辦案跡證也在台灣，台灣才最有資格辦理此案，還給社會一個公平正義。

吳敦義指出，蔡政府對陳嫌返台投案，製造各種政治上的考量與障礙，這就是戴上了政治的有色眼鏡，真正以政治侵犯司法。

立法院民進黨團也召開記者會回應。民進黨立委王定宇先批評港府說，陳同佳是通緝犯，港府放任一個殺人犯以自由行的方式搭上飛機，危及同機乘客的人身安全；他也批評國民黨說詞與港府如出一轍，「難道香港在台灣有浮動領土嗎？」

立委周春米則說，依中華民國刑法總則第三、四條，犯罪地在中華民國領域，中華民國政府就有依法審判的權力。此案是香港人在台灣殺害香港人，台灣就有依法審判權，法務部自去年開始便去函要求港府提供相關協助，卻一直沒有結果；港府若真主張自己對此案沒有司法管轄權，積極做法應是主動與台灣聯絡，以便合法有效地解送嫌犯，而不是讓港嫌到處趴趴走。

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