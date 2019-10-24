蔡：陳案只有逮捕 沒有自首

2019-10-24

伸張司法正義 請港府勿迴避

〔記者吳正庭、蘇永耀、呂伊萱、周湘芸／綜合報導〕蔡英文總統昨天到金門縣參加古寧頭戰役七十週年紀念活動，對於陳同佳案，她受訪表示，他是被通緝的兇嫌，在這個案子裡沒有所謂自由行背包客的問題，只有逮捕、沒有自首的問題，政府伸張司法正義、伸張國家主權，請香港政府不要迴避。

蔡英文說，這個案子中，加害人跟受害人都是香港公民，我們一再強調不會放棄管轄權，既然香港政府不願行使管轄權替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國、我們台灣來處理。

蔡英文表示，有人批評政府軟弱、不顧司法正義，事實上政府做的每一件事都是伸張司法正義、伸張國家的主權，會持續要求香港政府提供司法協助，提供相關的重要事證，請香港政府不要迴避，相信很多人也都會要求香港政府要負起責任。

國安官員：凸顯港府自陷困境

國安官員昨表示，國安部門先前就已推估，陳嫌的刑期屆滿是時間軸，在出獄前我方緊扣著司法互助，陳嫌一出獄，港府等於宣告放棄為冤死的港女討公道，政府隨之主動出擊，藉此凸顯港府要不交人或是縱放的自陷困境；之所以不在陳同佳還在獄中就先講，也是不給港方有太多時間應對。

行政院長蘇貞昌昨天到新北市視察地方建設時也受訪說，「我們從未放棄管轄權，過去一直要求司法互助，但港府不理不睬」；他強調，既然香港政府不辦，那就由台灣來辦，只要陳同佳入境台灣，就會逮捕歸案。

蘇：港府不辦 由台灣來辦

外交部長吳釗燮則透過推特表示，港台必須透過司法合作將兇嫌繩之以法，但香港特首林鄭月娥仗著背後有中國支持，只想讓台灣陷入混亂辯論。「我們支持香港的自由與民主，但拒絕讓林鄭搞亂台灣」。

總統蔡英文在金門針對陳同佳在台殺害女友案指出，在這個案子裡，只有逮捕、沒有自首的問題。（記者吳正庭攝）

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