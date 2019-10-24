港府正式撤回逃犯條例

2019-10-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港今年初提出「逃犯條例」修訂草案，引發「反送中」抗爭，特區政府廿三日在立法會上正式撤回這項爭議草案，不過，撤回修法草案僅是「反送中」抗爭其中一項訴求，「路透」指出，這項持續至今已四個多月的抗爭運動不太可能就此平息。

撤回程序 只花五分鐘

港府保安局局長李家超廿三日在立法會大會上動議恢復二讀辯論該草案，並根據議事規則正式宣布撤回草案。撤回程序從下午二時五十七分到三時一分完成，僅耗時五分鐘。

李家超說，正式撤回草案是更明確表明港府先前已多次表達的立場，即已經停止修法工作。民主黨議員許智峯要求李家超澄清發言中聲稱港府檢討修法引發的風波，是否包括要他負責下台，李僅回答「無補充」；公民黨議員郭家麒隨後高喊「下台」，主席梁君彥為此驅逐郭、宣布暫停會議。

逃犯條例修訂草案是港府針對港人陳同佳在台灣殺害香港女友案，於今年二月諮詢立法會保安事務委員會後向立法會提出，四月三日一讀，立法會原訂六月十二日二讀辯論。因修法後將允許港府將嫌犯引渡至中國，引發削弱香港司法獨立之虞，自三月起發起多次遊行反對修法的民主派聯合平台「民間人權陣線」號召逾百萬人於六月九日遊行，「反送中」大規模抗爭自此展開。

特首林鄭月娥起初僅願意宣布「暫緩」修法、稱該草案已「壽終正寢」，堅拒使用「撤回」字眼，但是在多波大規模示威引發嚴重警民衝突後，九月四日正式宣布撤回草案。

民主派會議召集人陳淑莊說，「反送中」抗爭還有其他訴求，尤其獨立調查警方濫用武力問題和實施真正普選，不單是撤回草案或者換掉林鄭月娥就可以解決當前政治危機。

郭家麒指出，修法事件撕裂社會、有人因此喪命，林鄭、李家超和律政司司長鄭若驊須承擔責任。在正式撤案前數小時，廿七歲抗爭港人康尼接受「路透」訪問說，「暫緩和撤回（草案）沒有太大差別…太晚、太少」。

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