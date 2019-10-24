台港移交犯嫌 3年前有先例》水泥封屍案 3嫌桃機空橋交港警

2019-10-24

記者姚岳宏／特稿

台港移交犯嫌三年前已有前例，二○一六年三名涉及水泥封屍案的香港犯嫌潛逃藏匿台灣，台灣警方、移民署與港方協調後，將三人遞解出境，在桃園機場空橋把犯嫌交由來台的香港員警押解出境。

當年涉及香港水泥封屍案的香港籍男子劉錫豪、曾祥欣、張善恒三人，犯案後以觀光名義入境台灣逃避司法究查，當時我方依「香港澳門關係條例」等規定，函請移民署撤銷他們的入境許可，予以逕行強制出境。

我撤銷入境許可 逕行強制出境

移交當天，三嫌在警方、移民署戒護下，於桃園機場空橋內與港方人員進行交接遣返手續，在二十名香港警方押解下，搭機赴港，這也是我國首次、也是唯一一次與沒有司法互助協議的香港在空橋完成交接遣返。

台港間無司法互助，當時兩方人員不斷商談如何依法及合理地把三嫌從台灣遣送香港，最後決定，採取在桃園機場空橋內移交犯嫌的遣送模式；押送過程中，劉嫌還不斷批評我國警方怎能將其強制出境。

這次與上次不同的是，水泥封屍案三嫌是香港人在香港犯案，犯案後潛逃台灣，在台無犯罪事實，所以台灣依「不受歡迎」撤銷其入境許可。陳同佳則是在台灣殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，陳不能以同樣方式送回台灣，最主要就是陳同佳「香港人的身分」。

儘管有所不同，香港仍應思考同意讓我方人員在香港機場的空橋接陳同佳，畢竟要考量的是，若讓陳搭飛機來台，而機上無執法人員戒護，讓他與其他乘客共處一機，是否會對飛安造成影響，更遑論同機乘客的心理感受了。

而此種「交人」方式也是權宜之計，最終港方還是要正視問題，坐下來與台灣政府好好討論、制定可長可久的司法互助或引渡協約，否則「讓殺人犯趴趴走」的苦果，最後都要由港府獨自承擔。

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