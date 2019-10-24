疑涉誠美材掏空案 蘇震清哽咽撇清

2019-10-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨不分區立委提名風暴引發關注。民進黨廉政會昨晚針對立委蘇震清疑涉誠美材公司掏空案進行討論，出席說明的蘇震清在會中數度哽咽，最後廉政會決議不予立案，但未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。廉政會必須正式立案後，才可進行案件調查及處分。

民進黨廉政會決議不立案

蘇震清昨協同兩名律師至廉政會說明約一個小時，廉政會先向蘇震清說明，討論此案與他未來會不會列入不分區提名等無關，廉政會是獨立單位主動調查，不受影響。

針對誠美材案疑點，蘇震清會中提供先前提供給地檢署的陳報狀內容，向廉政會作說明。對於廉政會詢問，他與誠美材副董事長葉美麗是什麼關係，為何願意將這麼多錢借名登記在葉的名下，蘇數度哽咽，表示葉美麗是他十幾年好友，他相信朋友，但最後落得這樣的下場。

為釐清蘇震清財產金流，廉政會甚至拿出蘇震清的公職人員財產申報資料，對當中有疑問之處逐一詢問，一一核對。廉政會最後詢問蘇震清，是否還涉及其他案件被檢調調查，蘇震清則表示：「百分之百沒有。」

民進黨因不分區立委提名，黨內紛爭檯面化。立法院長蘇嘉全為力爭侄子蘇震清列入不分區立委安全名單，上週三策動部分派系成員缺席中執會，導致中執會流會；蘇震清事後又嗆，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰都曾承諾他進入不分區安全名單，若卓撕毀承諾他將脫黨參選，但蘇最後軟化道歉。

蘇震清捲入誠美材掏空案，未來能否列入不分區名單引起黨內討論。卓榮泰昨於中常會前受訪時僅說，按廉政會的程序來進行。

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