學生團赴中 教部擬設登錄制

2019-10-23

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧昨於立法院質詢指出，中國利用低價學術交流團，對台灣學生進行統戰，光是暑假，某一私立大學就在官網列出卅六團、三三五個名額，由中國姊妹校進行落地招待。行政院長蘇貞昌對此強調，我們鼓勵正常交流，但不正常的、用統戰、顯不相當低價來吸引年輕人的，教育部應更有所作為。教育部長潘文忠承諾會研處相關登錄機制。

蘇巧慧指出，中國對台灣各大學、高中舉辦的交流團非常多，例如青少年高校科學營已辦了七年，七天六夜只要兩千元；上週苗栗一百多位國中生以體育交流名義赴中，五天四夜一千元。類似的交流團，光是暑假，某一私大就列出卅六團，三三五個名額。蘇巧慧說，有些交流團的遴選標準令她毛骨悚然，成績優良、曾任班級幹部等優先錄取，最好未曾去過中國。

潘文忠說，教育部持續與陸委會有跨部會協處，對於中國近期採取別有企圖、想要對年輕學生進行思想上的作為，做更多釐清。

立委︰師生揮五星旗 高唱中國我愛你

蘇巧慧以「高校科學營」為例，主辦方是中國教育部，其資訊轉知台灣的四十所高中，包括北一女、建中等，到了中國北京大學的活動卻是全場師生共同揮舞五星旗，高唱「中國我愛你」，慶祝七十年華誕。

蘇貞昌說，這是顯不相當的代價，讓孩子從小去中國接受中國式祖國統一的教育，與台灣的教育背道而馳，也與法律不相容，教育部應要了解、檢討，未來不應允許這樣的事情。

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