《彰化座談》 年輕人：申請青創貸款不易 蔡英文允助解決

2019-10-23

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕總統蔡英文昨參訪彰化縣參訪三間宮廟以及百年建築老屋「王長發商號」，跟一群在地創業的年輕人對談。年輕人除了展現自家商品，也陳述創業理念，但也有返鄉青年表示申請青年創業貸款到處碰壁，尤其是文化類。對此，蔡英文承諾會再跟文化部長討論，可由政府以「信用擔保」來解決問題。

參訪彰化 與在地創業年輕人座談

彰化市中正路上的「王長發商號」老屋由三棟透天厝的老建築組成，曾是米行、布行的營業店面，王家第四代王能宏近年來陸續向共有親戚買下其中二棟，其中一棟重新修繕，並活化成藝文與餐飲的新天地。

這棟百年老屋同時也是縣府文化局推動「老屋點燈計畫」，協助屋主修繕活化成功的案例，立委黃秀芳、縣議員莊陞漢、李成濟等人，利用總統南下參訪行程，安排總統與年輕人對談。

對談過程該不公開媒體採訪，不過，媒體在蔡英文要步入店裡之前，問及想對年輕人表達什麼？蔡英文停下腳步，舉臂拳握秒回「加油！」語氣鏗鏘有力。

黃秀芳：讓總統了解新世代青年思維

黃秀芳說，這場座談會約卅多名年輕人參加，希望透過此一機會，讓總統了解新世代青年的各個不同層面的思維，包括就業環境、創業和生活環境等等，作為今後政府推動青年政策的參考依據。

年輕人反映 文化類青創貸款不順

黃秀芳轉述，與會年輕人當面向總統展示自家產品和創業理念，還有人送上剪紙作品，總統對年輕人新思維讚譽有加，不過，有製作小提琴樂器的年輕人問在場年輕頭家，有人申請青年創業貸款嗎？結果沒人舉手，該年輕人隨即以自身申請青年創業貸款碰壁的經驗，指出銀行不承做文化類的青年創業貸款，對文創產業打擊不小。

蔡英文：會跟文化部長討論解決辦法

黃秀芳轉述，蔡英文答應回總統府後會跟文化部長討論，研議是否由政府替文化類做信用保證，降低銀行呆帳風險，扶植年輕人經營文創產業。

除和年輕人會面外，蔡英文昨天來到彰化縣參拜田中、員林、大村三間宮廟，如此頻繁下鄉拜廟，是否有「拚選舉」的質疑？對此，蔡英文說，拜廟是親近基層人民的方式，與基層互動，沒有必要跟選舉聯想在一起。

昨天蔡英文首站來到田中鎮的信仰中心的乾德宮，鎮長洪麗娜以乾德宮主委身份迎接。洪麗娜說，這是乾德宮建廟以來首度有總統親自蒞臨，田中人感到無比的興奮和光榮。

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