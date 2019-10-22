焦點評論》領導人的擔當與格局

2019-10-22

記者邱燕玲／特稿

二○二○大選即將進入最後階段，韓國瑜雖仍面臨黨內整合問題，但若最後馬英九、郭台銘等訴求「下架蔡英文」的藍營勢力歸隊大團結，韓的氣勢恐將大大提升；且韓一路走來，提出的政策雖多唬爛，卻未對其造成衝擊性的影響，如果最後連韓國瑜唬爛都被接受，選情難保不丕變。走出民進黨初選落敗的賴清德在海外形塑民進黨團結形象，但黨內不分區爭議正撕裂內部力量，小英若不願承擔出面整合，勢必連帶影響到自己的選情。

小英陣營邀請在台南市議長選舉中跑票、被民進黨開除黨籍的台南市議長郭信良擔任小英台南後援會總會長，民進黨支持者不是沒感覺，只是在「絕對不能讓韓國瑜當選」的大前提下，選擇隱忍不發；但英營在台南要靠郭信良撐腰，深怕郭造反的無能懦弱與自我墮落，加上郭上電視嗆綠委的囂張氣焰，大家都默默地在心底做了記號。

民進黨不分區立委尚未提名，黨內就鬧得滿城風雨，英系等部分派系與黨中央之間的齟齬，似乎仍一直存在。如果要批評民進黨中央溝通不足，也不是不能檢討，府院黨內有平台機制可以提出來共同討論，但在時間緊迫的情況下，放任處理提名的中執會流會，並非明智之舉，對小英與整個黨有害無益。

即使蘇嘉全、蘇震清對現有發展感到委屈，但蘇嘉全妻子洪恆珠參選立委已是既成事實，對民進黨該選區立委提名人鍾佳濱選情也造成傷害，外界對蘇家人的評價與其自認的委屈截然不同。

不分區立委的名單攸關政黨核心價值、理念，以及能不能爭取到選民的認同，進而願意投下政黨票，當然也會連帶影響總統、立委選情，因此這並非單純黨中央的事，也需要總統參選人的認同支持與力挺。如果對自己英系的「誤事」不說一句重話，也不出面協助解決黨內的紛爭，認為這是黨中央的責任，似乎少了領導人該有的擔當，也會讓不分區立委提名陷入僵局。

這幾個月來，外界多數民調呈現小英大幅領先韓國瑜的情勢。不過，堅定支持韓國瑜的鐵粉仍有兩成多，是不容忽視的穩定群，韓的民調落後，是真的選情看低，還是其支持群眾不表態？小英陣營恐須謹慎以對，否則最後遭到翻盤，小英個人輸贏其實不重要，台灣面臨難以想像的危機，才是反韓選民思考的核心。

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