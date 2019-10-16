綠轟韓「五恥」市長 請假不如請辭

2019-10-16

〔記者王榮祥、葛祐豪、陳鈺馥、黃欣柏、楊淳卉／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天起「放韓假」八十八天拚選舉，高市議會民進黨團昨痛批韓落跑，是高雄市歷史性恥辱，是「最貪婪、最草包、最荒唐」等「五恥」市長；民進黨中央則呼籲韓，「請假不如請辭，請益不如請罪」。

民進黨高市黨團昨開記者會指出，「五恥」分別為︰史上最貪婪市長、上任市長三個月參選總統；史上最草包市長、市政一問十不知；史上最荒唐市長、政策承諾全跳票；史上最會說謊市長、太平島挖石油誰說的；史上最沒種市長、不敢面對議會總質詢！

民進黨議員林智鴻強調，韓國瑜選擇請假選舉，就是選擇一條「能撈就撈」的路線，把高雄當備胎，落選後還能領大筆的選舉補助款，回來繼續當市長。他要求韓國瑜請假第一天，就該把整年薪水約二三○萬捐給市庫，「因為這是高雄市民納稅的錢，結果你卻落跑！」

民進黨議員李喬如則說，她服務處接獲很多電話，市民不允許韓國瑜請假，她要求韓國瑜向市民道歉。不料記者會過程中，又出現韓粉亂入與議員對嗆，還撂下英文Ｆ開頭的髒話，議員強烈質疑，這就是韓國瑜擁抱的支持者？

高雄市民進黨立委賴瑞隆受訪指出，十一月十八日才開始登記為正式總統候選人，現在連登記都還沒開始，韓就開始請假選舉，將高雄市政丟在一旁，這是選舉史上最壞的惡例，監察院應該要去了解。

民進黨立委王定宇質疑，韓國瑜週末拚選舉不上班，週一至週五平均十一點才去上班；面對總質詢，乾脆直接請假三個月。「總共不到十個月市長任期，真正上班到底有多少？這樣輕忽責任、輕諾寡信的人要選總統，誰能接受！」

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