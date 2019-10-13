（高雄）藍批國慶煙火貴 綠轟吃屏東豆腐

2019-10-13

〔記者王榮祥、邱芷柔、葉永騫／綜合報導〕國民黨立委參選人批評國慶煙火所費不貲、史上最爛，引發議論；民進黨與台灣基進昨接連砲轟國民黨只會噴政治口水，先吃屏東豆腐，再批豆腐貴。

屏縣府︰別潑政治髒水

對此，屏東縣政府昨發出聲明，強調經費總計四千四百七十四萬元，且場地設施改善都不是一次性，希望外界莫再潑政治髒水，傷害認真做事的人。

花費4千多萬 非7千萬

屏東縣政府強調，煙火施放案是由內政部辦理，決標經費為九百一十二萬元，而場地設施建置工程一千三百二十七萬元，用於改善河濱公園場地、道路鋪面、路燈維修等，非一次性工程；臨時停車場以一千五百八十萬元設置，國慶過後仍可供民眾使用，活化國產署閒置空間，而國慶煙火接駁實際花費為六○五萬。上述總經費為三千五百一十二萬，再加上煙火當晚的服務空間六十九萬元、晚會活動規劃及執行八百九十三萬元，總計為四千四百七十四萬元，絕非外界謠傳的七千多萬元。

國民黨立委參選人陳麗娜、洪孟楷，接連透過臉書批評國慶煙火太貴、史上最爛，讓國慶煙火話題延燒，也引發民進黨與台灣基進反嗆。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰昨指出，藍營其實只會噴政治口水，沒能力看見城鄉發展不均的結構性因素，只能說先收割（在高屏溪辦草地音樂會、對岸就是國慶煙火現場）再批評 ，「議員」大人真機靈。

李欣翰分析，若攤開陳麗娜東拼西湊的屏東縣花費七千萬籌備煙火便可發現，有五千萬左右都是停車場、公園改善等硬體設備改良預算，屏東事實上正在透過舉行活動，同時改善縣內基礎設施。

民進黨高市議員康裕成反嗆藍營吃屏東豆腐，還抹黑豆腐貴？民進黨高市議員邱俊憲則質疑，拿別人家放煙火來當自己活動宣傳，現在居然還笑人家花大錢？民進黨立委賴瑞隆認為政治人物「誠信」很重要，不要為了選舉，不斷扭曲事實。

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