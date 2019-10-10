北車非法集會 張安樂自曝與北市警喬好》柯文哲：警政署常常會下指導棋 警政署：集會遊行採地區責任制

2019-10-10

〔記者沈佩瑤、邱俊福／台北報導〕針對中國統一促進黨總裁張安樂日前自爆，十月一日在台北車站南二門外的交七廣場舉辦慶祝中國國慶活動，事先已和台北市警方喬好；台北市長柯文哲昨天受訪時指稱，「常常警政署會下指導棋，結果市警局想一想，就去喬一喬」。警政署對此表示，處理集會、遊行活動均採「地區責任制」，警署依地方需要與情資狀況，全力支援相關警力，確保集會遊行安全，並沒有下指導棋的問題。

警政署：絕沒有下指導棋

統促黨在十月一日中國國慶日當天，違法在南二門廣場搭建舞台舉辦慶祝活動，警方竟在活動進行數小時後才將其驅離而被罵翻，張安樂卻在臉書直播透露「早在事前就跟市警局協調好了」，說好在火車站原地集會兩個小時，警方會舉三次牌，舉完第三次，他們就解散，再把他們移送法院。

張的說法引發各界議論，要求柯文哲說清楚，柯昨受訪一聽到張安樂說「協調好了」，就忍不住狂笑，隨後詢問「他和市警局的誰？」

柯狂笑：張跟市警局的誰喬？

柯文哲說，每次和警察局講依法行政、按照規則，所以「他（張）去和誰喬？」張這樣子講，要出來回答的是警察局。

柯接著說，其實他可以諒解警察局，因為他跟警局講說依法行政，「常常警政署會下指導棋，結果市警局想一想，就去喬一喬」，他回去會交代警察局，以後不管什麼事情，就是依法行政。

警政署回應表示，統促黨本月一日在台北車站南二門廣場違法集會活動，北市警中正一分局依集會遊行法予以「警告、命令解散、制止」後，強制驅離，隔日將張安樂等人以涉嫌違反國家安全法及集會遊行法，移請檢方偵辦。

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