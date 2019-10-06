星期專論》中國如何促成蔡英文連任

2019-10-06

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

我不清楚中國國家主席習近平是蠢，還是只是拗，但看來他應該是在幫台灣總統蔡英文打贏二○二○年的連任選戰。正如他應對近來香港「反送中」抗爭的拙劣，這位中國共產黨強人一直都在踐踏其前任領導人誇誇其談的「一國兩制」概念。對於這個最早由鄧小平在四十年前提出的構想，雖然耳聰目明的台灣觀察家從不買帳，但對某些人來說，「一國兩制」或許是探究台海兩岸建立特殊關係的開端。

老鄧推「一國兩制」 具雙重目的

鄧小平成為中國實質領導人後專注於推動改革開放，成為全世界的目光焦點。在經歷鼓吹烏托邦政治學遠甚於合理經濟實務的毛澤東式統治近三十年後，中國已到了應該改變的時刻。也許是年輕時曾經留學法國巴黎，抑或是基於文化大革命時自身某些痛苦經歷，鄧小平這位第一代中國共產黨人明白，一個無法為人民帶來經濟希望的制度，永遠無法站穩腳跟。

鄧小平當然也有他獨裁的一面，光看他在一九八九年對天安門民主運動的血腥鎮壓，便可窺知一二。但當他在一九七○年代末期環顧東亞時，勢必察覺到中國在經濟上與周邊鄰國的差距日益擴大。他推動的「改革開放」不僅造就數十年的兩位數經濟成長率，更讓蟄伏已久的中華人民共和國，一舉躍居東亞經濟火車頭。

鄧小平在處理中國與鄰國的關係時，特別是日本和南韓，態度也比較溫和。值得注意的是，他也尋求緩解兩岸緊張關係。鄧小平曾公開誓言，將以香港做為他「一國兩制」概念的示範區，而此舉具有雙重目的。其一是藉此舒緩西方國家對於香港主權即將在一九九七年移交中國的疑慮。這可不是輕浮的唯心論，鄧小平知道，在他的改革政策上，香港這個英國殖民地扮演舉足輕重的角色。而香港做為金融中心與活絡的貿易港，也確實在廿世紀最後廿年與往後多年，在中國經濟對外開放上發揮與其地理面積不成比例的重大作用。

比起民進黨，中國顯然更偏好國民黨執政，但在鄧小平及其繼任者治下，無論台北的總統府由誰當家，北京當局都願意擬定若干改善兩岸關係的務實措施。因此，鄧小平提出「一國兩制」的第二個目的，就是暗示只要不觸碰中國絕不容許台灣獨立的底線，兩岸並不急著統一。歷任民進黨與國民黨政府對此自我克制，兩岸貿易往來與觀光交流因而暢旺。

港人挺身抗爭 習近平不該意外

到了習近平時代，也許是他身為「紅二代」（太子黨）的優越感，在人脈始終重於功勳的中國政治體制中，做為曾是毛澤東麾下要員習仲勳之子的習近平，二○一二年獲得黨內政治局同僚支持成為最高領導人，然後逐步削弱潛在政敵的勢力。更令人震驚的是，野心勃勃的習近平還宣布打算廢除國家主席的任期限制，形同任命自己掌權到死。

北京當局的想法，向來是以香港在正式「回歸」中國後獲得良善待遇來說服台灣的懷疑論者，與中國大陸統一是安全無虞的主張。讀者或許會認為，當香港人民為了意圖限縮其特殊地位的法案挺身而出、高聲抗議時，習近平嚇了一大跳。但其實他不應該感到意外。

事實上，香港人認為，「一國兩制」賦予香港較為開放的制度，是一種不能在一九九七年後遭北京當局破壞的權利。過去幾個月來的猛然覺醒，持續在香港各地發酵，絲毫不見平緩止息之兆。對於香港及其深知正為未來奮鬥的年輕抗議者，我除了心懷敬意，別無他想。

讓我們回到台灣大選。半年前，尋求連任的蔡英文遭遇黨內挑戰，當時國民黨看似信心滿滿，認為該黨候選人將會擊敗這位現任的民進黨總統。事實上，初期民調顯示，能夠擊敗蔡女士的藍軍大咖似乎不只一位。

我深信，香港今年夏天爆發的抗爭，已讓台灣的中間選民看清楚，國民黨領導人願意與習近平統治下的中國建立更密切的政治關係，有多麼危險。北京當局對香港抗議者的訴求毫不讓步，強化了將台灣的未來託付給非民選的中國領導人意志的危險性。最近的民調顯示，蔡女士可能擊敗任何可能出線的國民黨候選人。向來精明的鴻海集團創辦人郭台銘，就在幾週前面對現實，放棄了不切實際的總統夢。

北京言行 成為蔡絕佳助選利器

蔡女士在這段動盪時期始終冷靜自持，專注於完善治國、團結民進黨為其後盾，還讓北京當局的一言一行成為她的絕佳助選利器。當選票上有一名捍衛台灣民主與獨立的幹練戰士時，為何要相信一名軟弱畏縮、汲汲營營於拉近兩岸關係的泛藍候選人？

距離台灣選民投票選出下任總統，僅剩不到四個月的時間。然而，此刻的我深信，在民調中沒有明顯對手的蔡女士將會勝出。習近平應該進行勝利後的繞場感謝（victory lap），因為他對香港問題的應對失當，已經成為蔡女士打贏連任選戰的最佳宣傳。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心張沛元譯）

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