潑漆犯名片印「林國春特助」 林國春：冒名的

2019-10-04

〔記者謝君臨、何玉華／綜合報導〕香港歌手何韻詩遭中華統一促進黨幹部胡志偉潑漆，引發各界撻伐。近日在網路上出現一張胡的名片，上面載明他是國民黨立委參選人、現任新北市議員林國春的特助；林雖否認，指是冒名、偽造，但立法院民進黨團昨召開記者會，要求林出面說明兩人關係，對於胡的暴行有何看法，更質疑林是否提告偽造文書自清。

民進黨團要求說明兩人關係

民進黨團幹事長管碧玲昨拿出一張放大版名片，指胡志偉竟是林國春特助，並強調這張名片是在林參選立委之後才印的，林雖否認，試圖撇清，但林是否認為這是偽造文書？有無要提告？管說，她對此事感到遺憾，批評國民黨竟這麼沒有責任感，連立委提名人也和統促黨的人掛鉤。

記者會中並播放林國春在兩年前抗議年金改革的影片，畫面中可見他在群眾前嗆殺總統蔡英文，指蔡「養尊處優，該不該殺？在過去早就砍頭了」等語。民進黨團書記長李俊俋質疑，林與胡是什麼關係？為何對不認同者都使用暴力手段，一個嗆殺，一個潑漆？

李俊俋強調，胡志偉的行為除了公然侮辱，還有組織犯罪；林國春是警察出身，自稱「治安專家」，卻專門跟黑道犯罪組織在一起，必須交代清楚。

林國春：對胡志偉保留追訴權

林國春昨天表示，胡志偉是冒名、偽造名片，已向他致歉，他會保留法律追訴權。林並出示參選立委的名片，指和胡的名片並不一樣。他說，原本已經委請律師準備提告，但胡後來傳訊息表達歉意，表示名片是在八年前自行印製，幾乎沒有使用過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法