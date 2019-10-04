反對主席列不分區首席》國民黨立委參選人嗆吳敦義：不要夕陽碎紙機

2019-10-04

計畫全國串連 阻止大老卡位

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨主席吳敦義傳出可能列不分區立委首位？國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝和第五選區立委參選人蔡淑惠昨天召開「給我朝陽吸票機，不要夕陽碎紙機」記者會，反對吳列不分區第一名，並計畫展開全國串連，要求應把不分區留給學者專家或年輕人。

兩人表示，基層支持者聽到傳言不但罵聲連連，更嗆聲不投政黨票。蔡育輝說，吳敦義貴為前副總統、黨主席，擁有提名權，應該讓國民黨永遠青天普照，讓國民黨給年輕人機會。吳列不分區沒有加分，而是扣分，「國民黨應該是端出好菜，而非臭酸的菜」。

他肯定吳敦義在總統提名初選前勇於退出的胸襟，但應與黨內各大老做出榜樣，在不分區名單上，給予有專業及論述能力的年輕一代更多機會，引進新血，爭取年輕族群的支持。

蔡淑惠直言勤跑基層，深刻感受到鄉親「恨鐵不成鋼」的怒火。她認為大老卡位不分區名單傳言是假的，不信大老們沒看到黨徽上青天白日象徵的黨國精神；更不信大老們不知國父孫文曾說「非常建設前，必先有非常破壞」。

不分區名單 用壯育青勿分贓

蔡育輝、蔡淑惠強調，國民黨不分區立委名單要重塑政黨形象，要強調「用壯育青」，超脫派系角力、拒絕政治分贓，國民黨和各政黨競爭政黨票，要有「五比」勇氣的不分區名單： 一、比專業問政能力；二、比世代傳承的精神；三、比大刀闊斧的改革決心；四、比兩岸與國際視野的鏈結；五、比多元社會文化的代表性。

他們懇請黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單，應提出一份具有「五比」專業、改革、視野、多元且世代傳承的「朝陽」不分區立委吸票機名單。

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