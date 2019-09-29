諾魯、帛琉總統 用行動挺台

2019-09-29

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕台灣接連遭中國強挖索羅門群島及吉里巴斯兩邦交國後，美國則出手助台鞏固外交關係。同為太平洋友邦的帛琉總統雷蒙傑索、諾魯總統安格明，在結束聯合國大會後，特意途經台灣轉機再返國。外交部長吳釗燮親自接待二友邦元首，蔡英文總統也於官邸宴請諾魯總統安格明。

中國藉由挖走台灣友邦將勢力深入太平洋地區，引起美方高度警覺，並強化台美互動以協助鞏固台灣的外交關係，包括美國總統川普廿三日在聯合國就宗教自由演說，我駐紐約辦事處處長獲邀出席。而南太友邦帛琉、諾魯兩國元首在返國途中特意過境台灣，涉外人士透露，從多邊到雙邊，這背後顯示台美兩國的共同努力過程。

吳釗燮昨分別接待凌晨抵台過境的帛琉總統雷蒙傑索與諾魯總統安格明，雷蒙傑索隨後於午間搭機離台，安格明則在結束與蔡總統晚宴後離台，兩人在台停留期間不到廿四小時，以行動具體展現高度挺台。

蔡總統在晚宴中先恭喜安格明當選諾魯第十五任總統，也感謝他發表支持台灣的公開聲明，並在聯合國聲援台灣，還在結束聯合國大會行程後，特地安排過境台灣，前來表達支持台諾邦誼。

安格明：台諾是一家人

安格明總統則感性表示，台諾兩國就像一家人，當家人面對困難時，就應該聚在一起，相互扶持打氣，他以親自來台的實際行動，表達對台灣這個家人的支持，也盼未來兩國繼續攜手同行，共同因應在全球局勢中面臨的各種挑戰。

蔡總統並正式邀請安格明總統於本年稍後正式來台國是訪問，進一步強化雙邊友好關係。

安格明在本屆聯合國大會中發言表示，諾魯和台灣關係維繫將近四十年，「像家人一樣」，他也期待這份關係未來繼續下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法