美亞太副助卿︰我兩週內訪台

2019-09-28

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中國連續以重金挖走我國在南太平洋的索羅門群島與吉里巴斯兩邦交國，引發美國關注。美國國務院亞太副助卿孫曉雅廿六日出席國會聽證會時表示，她將以美國資深ＡＰＥＣ官員身分，在兩週內訪問台灣。這也是美國參議院外委會通過「台北法案」後，美方具體展現的友台行動之一。

挺台力道增強 台美官員同框開會

儘管中國不斷打壓台灣的國際空間，但美國支持台灣力道持續增強。美國智庫「戰略暨國際研究中心」廿六日針對台灣在拉美地區推動的諸多計畫舉行研討會，包含美國務院西半球事務局副助卿歐萊利在內的多位美國官員皆出席與會，與我駐美代表高碩泰、外交部拉美司長俞大㵢等官員同框。

對索、吉兩國轉向中國非常失望

美國務院西半球事務局代理助卿柯札克會後在推特上表示，在提升該區經濟發展、良善治理及醫療保健上，台灣正是美國的重要夥伴。推文並主動貼出台美官員同框的照片。

美國眾議院外交委員會及自然資源委員會廿六日上午共同舉辦聽證會，探討美國如何維繫與太平洋島國的關係。談到索、吉兩國選擇轉向中國，孫曉雅說，對此感到「非常失望」，台海現狀是讓區域能夠維持和平繁榮長達數十年的原因；她強調，「我們相信，因為希望中國能提供經濟好處或優惠貸款，轉而承認北京的國家，到頭來只會失望而已」。

孫曉雅將來台商議ＡＰＥＣ事務

美國眾議員華格納詢問，在索國、吉國陸續與台斷交後，是否有計劃依照去年三月生效的台灣旅行法訪問台灣，以展現美方對台支持，孫曉雅答覆表示，她在兩週內將以國務院資深ＡＰＥＣ官員身分訪問台灣，與台灣方面人員商議ＡＰＥＣ相關事務。關於訪台行程，孫曉雅沒有透露更多細節。

對此外交部表示，已就相關安排與美方密切聯繫。未來我政府將持續秉持互信、互惠及互利的原則，在台美良好互動及務實的基礎上，穩健深化在各領域的合作夥伴關係。

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