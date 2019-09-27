台教會起底昔日論文：青年韓國瑜主張 像今日頭號英粉

2019-09-27

轟一國兩制 預言香港反送中

〔記者黃欣柏、施曉光／台北報導〕台灣教授協會昨召開記者會指出，國民黨總統參選人韓國瑜昔日曾是反共青年，其於一九八八年完成的碩士論文中，不但直指一國兩制作法違憲，甚至預言到港人會有引渡中國受審的爭議，其主張放在今天來看，簡直是「頭號英粉」，希望韓回頭是岸，不要「昔日反共、今日舔共」。

韓辦：韓兩岸主張 未曾改變

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，韓國瑜對於「一國兩制」的立場以及兩岸政策主張，始終沒有改變，也就是要有穩健務實的大陸政策，捍衛中華民國，並堅定台灣的自由民主，以及不影響台灣人民目前的生活方式。她強調，韓陣營堅定支持港人擁有言論自由的權利，香港不是台灣，台灣也不是香港，因此絕不會有「一國兩制」的問題。

台教會會長賴振昌、南社社長翁銘章等人昨召開記者會，剖析韓國瑜在一九八八年完成的政治大學東亞研究所碩士論文。

賴振昌指出，韓國瑜的碩士論文的重點包括：中共統戰手法越溫和，最終的鬥爭性就越強；用「微笑但手持狼牙棒的巨人」來形容中共和平、武力並施的手段；中共從未表示不以武力解決兩岸「家務事」；一國兩制明顯違憲，並預言會有逃犯送中爭端；統戰最高策略是讓台灣成為中共地方政府；勾勒出多元統戰巨網，認為中共是全面性對台統戰；主張我國要有強大國防武力，甚至要能對中國沿岸造成威脅。

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