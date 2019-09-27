高市51議員抽籤 僅11人能質詢到韓國瑜

2019-09-27

〔記者葛祐豪、黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高市議會昨進行議會史上首度為質詢市長的「順序抽籤」，共五十一位議員登記，昨天只有前十一位能質詢到市長韓國瑜；在野議員強烈抨擊執政黨只為護航韓，無異是議會史上最丟臉的一天。

民進黨議員先拜廟 祈求好籤運

依昨天抽籤結果，質詢到韓國瑜的議員是國民黨六人、民進黨五人，無黨團結聯盟與時代力量則都摃龜；時力議員黃捷形容，這是給市民看看荒唐的「議會抽抽樂」，國民黨團做此決定，不但放棄議員質詢權利，更犧牲市民透過議會表達心聲的權益。

親民黨議員吳益政說，無論哪個大黨執政，都不太尊重小黨，若要限縮時間，他建議可依比例做適度分配，讓小黨也有發言機會；無黨籍議員李順進無奈指出，少數尊重多數，今會再試試運氣。

民進黨議員則是口徑一致，形容這是高市議會史上最黑暗的一天，執政黨根本只想護航韓市長；有綠營議員昨特別跑去拜廟，祈求今天籤運好一點，盼能質詢到韓國瑜以為民發聲。

高市議會本屆大會決定嚴格控管時間，議員每節質詢時間，包括官員答詢都須嚴格管控，時間一到就換下一位，每天開會原則上到晚上六點一定要散會；部門質詢時、議事主席可彈性裁示，開會最晚可到六點半。

因時間限縮，昨下午市長質詢首度採取抽籤，依質詢時段三小時、每人十五分鐘估算，最多可供十二人質詢，但扣除休息及部分延遲時間，實際只有十一位能上場，最後一位國民黨議員發言還剩兩分鐘沒用到就散會。

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