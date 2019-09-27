高雄市議會》場內女議員捉對「釘孤支」 場外女韓粉罵人「臭三八」

2019-09-27

〔記者葛祐豪、黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高雄市議會昨進行市長施政報告與質詢，場內、場外都爆發衝突。議事廳內藍綠推擠拉扯，還有女議員捉對「釘孤支」；議事廳外則有韓粉對綠營議員叫囂，甚至有女韓粉衝進民進黨團辦公室辱罵女議員「臭三八」，民進黨團痛批，這是高雄市議會史上最黑暗的一天。

議事廳內 藍綠議員推擠拉扯

韓國瑜完成施政報告後，由民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，各自進行聯合質詢。首先上陣的民進黨團由鄭孟洳啟動攻勢，她要求韓國瑜保證總質詢時不請假，韓則回應目前沒規劃。鄭孟洳不滿意其答覆，拿出超大辭職書要遞給韓國瑜，盼他專心拚選舉，不要耽誤高雄建設，但她走向官員席時，遭國民黨議員群起阻攔並搶走辭職書。

綠營趕緊上前支援鄭孟洳，雙方互罵、推擠、拉扯，爆發第一波肢體衝突，期間綠營要求主持議事的國民黨籍副議長陸淑美裁示休息，避免有限時間遭到耽誤，陸淑美宣布休息五分鐘。

再開會後，綠營認為遭藍營干預質詢，要求陸淑美補五分鐘質詢時間，陸淑美不為所動，綠營於是直接槓上她，藍綠爆發第二波口角。

被韓粉辱罵 李喬如：一定提告

場內數度衝突，場外也風波不停，綠營質詢後召開記者會譴責藍營，突有女韓粉衝進民進黨團辦公室，點名市議員李喬如罵「臭三八」後離去，綠營多位議員氣憤追出，要求警方以現行犯究辦；此時，又有韓粉走出旁聽席，和綠營議員發生口角，警方連忙隔開雙方。李喬如強調一定對女韓粉提告公然侮辱，轄區鳳山警方表示會依法究辦。

藍營聯合質詢過後也召開記者會，批評綠營暴力問政，要民進黨團勿再作秀，在場內衝突中疑遭碰撞的市議員陳美雅自爆被襲胸；與陳美雅爆發肢體衝突的民進黨議員高閔琳則強調，從影片可證明是陳美雅先打人，事後扯謊還說被襲胸，她對陳美雅的胸部毫無興趣。

民進黨團總召韓賜村表示，這是高雄市議會史上最黑暗的一天，呼籲韓國瑜辭去市長，放過高雄市，專心去選總統吧。

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