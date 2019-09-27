議會程委會退回總預算案 台南市府：於法無據

2019-09-27

〔記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導〕南市議會程委會昨日退回市府明年（二○二○年）總預算案，市府表示，程序委員會依法沒有權限退回總預算案，「不符市民利益、於法無據」，盼請市議會支持，府會共同為台南的城市發展而努力。

郭信良指是要市府重新檢討

台南市議會昨天召開程序委員會進行審編議案，會議由議長郭信良主持，市府則由副市長許育典率各局處首長與會。議長郭信良以市府舉債五十九億，恐債留子孫，要求市府應謹守財政紀律，裁示退回重新檢討總預算案。

郭信良表示，希望市府重新檢討總預算。基於府會和諧雙方應該溝通。他強調，「是請市府重新檢討又不是退回，那麼緊張幹嘛！」澄清並無所謂配合款等要求，對於民進黨市黨部及民進黨團的污名化言詞，一笑置之。並表示一味的抹黑，對事情並沒有幫助。

歲出比歲入多59億 舉債挹注

市府指出，中央補助重大建設，以致明年度歲出總預算一○○五億餘元，但因推動房屋稅輕稅方案，導致自籌財源下降，歲入預算僅編列九四六億餘元，差短五十九億元，僅能以舉債方式挹注，雖然南市過去兩個年度皆平衡預算未舉債，但考量市民福祉與城市發展，市府仍須舉債支應重大建設。

市府強調，程序委員會依法沒有權限退回總預算案，如有不滿內容，只能進行初審並建議，最後仍應交由大會審議。昨天正巧是市長黃偉哲生日，黃收到議長郭信良的花籃祝福，也收到退回總預算這份「大賀禮」，形成強烈諷刺。

市府表示舉債是6都次少

依據地方制度法，直轄市議會對預算案有議決權，並沒有退回重編的權限；內政部與行政院主計總處的見解亦相同，經程序委員會提報大會不予審議的議案，經過議員提議，仍可提報大會審議，且沒有退回重編的權限，南市議會於法於理均應將總預算提報到大會審議，主張退回不但不符市民利益，也於法無據。

市府表示，各縣市大多以舉債方式支應包含前瞻計畫等重大建設，南市雖自籌財源狀況不如其他直轄市，但明年度總預算案舉債五十九億元，為六都之中次少的，僅高於台北市，且相較以往年度並未大幅舉債，市府仍堅守財政紀律。

程委會委員、民進黨團書記長林宜瑾則表達異議，認為程委會無此權限，要求應交由大會來討論。民進黨團也召開記者會譴責，批評郭信良野蠻退回總預算，無限擴張議長職權，嚴重剝奪議員審議權，要求「重新召開程序委員會」，黨團成員高呼「議長違法，強烈譴責」。

民進黨團發表聲明譴責議長

民進黨台南市黨部發表聲明譴責郭信良「一手挺英、一手反英」。市黨部執行長蔡麗青表示，郭信良擔任蔡英文台南後援會總會長，卻以「債留子孫」為由，質疑前瞻建設配合款，阻擋蔡英文總統在台南市的政績推動，「郭信良到底是挺英還是反英？」要求編列議會自肥的工程配合款，卻阻擋台南市的前瞻建設，前後矛盾的主張，顯然是惡意的政治杯葛。

由於郭信良廿四日才剛接任蔡英文南市後援總會總會長，而南市預算增加主因之一，則是中央前瞻計畫配合款，民進黨執政重大指標，讓外界傻眼退回預算，等於是「後援總會長打臉小英」，「府會風暴」後續發展令外界關注。

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