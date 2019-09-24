嚴德發︰持續爭取購買F-35

2019-09-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院昨初審通過「新式戰機採購特別條例」，軍方預計在二○二六年以前，可向美國籌獲六十六架F-16V block70戰機。不過，為因應後續敵情威脅，國防部長嚴德發昨表示，空軍仍有爭取更先進的F-35戰機需求。空軍參謀長劉任遠也說，針對下一代戰機，軍方現有外購、自主研發兩種方式，後者已請中科院啟動。

立法院外交及國防委員會昨審查新購F-16V戰機特別條例草案，民進黨立委陳曼麗質詢指出，新F-16V戰機可使我國短期內獲得戰力，軍方估計二○二三年就能獲得新機，但未來是否進一步考慮採購美軍現役F-35戰機？嚴德發表示，空軍因應後續敵情威脅，仍有爭取F-35戰機的需求。

無黨籍立委林昶佐則問，如我國要籌獲F-35戰機，最快須幾年時間？嚴德發表示，預計需要十到十五年，為因應中國威脅，我國需要快速提升戰力，因而先選購F-16V block70戰機。

此外，我國IDF經國號、F-16 A/B block20、幻象2000戰機皆已服役超過廿年，前二者已透過翔展計畫、鳳展計畫升級，唯獨法國幻象2000戰機尚無類似計畫。

目前無汰除幻象戰機構想

國民黨立委呂玉玲質詢時問幻象戰機是否進行升級，以及下一代戰機籌獲工作準備進度？嚴德發回應，國軍現無汰除幻象2000戰機的構想，目前已和法國達梭公司討論評估性能提升的可能。

劉任遠表示，幻象2000戰機性能提升實際項目、金額尚不知道，並無外界所傳「法方漫天喊價」之情事，而幻象戰機預計在二○二七年達到壽期，性能提升與否會做通盤檢討。

民進黨立委蔡適應則關心，我國在美國路克基地受訓的F-16戰機，是否也跟著升級？劉任遠表示，未來在美國受訓的戰機也會做性能提升；另外，IDF經國號戰機、我國既有的F-16 block20戰機，預計可再服役十五年以上。

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